Overzichtstrailer Nintendo Switch Sports Resort toont volle bak gameplay

Deze oktober kan je heerlijk digitaal sporten dankzij de release van Nintendo Switch Sports Resort. Check hier de overzichtstrailer met gloednieuwe gameplaybeelden van de aanstaande sportgame voor de Nintendo Switch 2.

Zoals je al in onze Nintendo Switch Sports Resort-preview hebt kunnen lezen, laat deze titel weinig aan de verbeelding over. Je reist af naar Wuhu Island en neemt deel aan allerlei exotische sporten, waarvan twaalf beschikbaar zijn op launch. Toeristische attracties en sportscholen staan centraal op dit tropische eiland en spelers krijgen dan ook volop mogelijkheden om te trainen, te oefenen en mee te doen aan competitieve toernooien, maar je kan ook de vrijheid opzoeken met het vliegtuig, de boot of het skateboard. Nintendo Switch Sports Resort ondersteunt verder zowel online als offline multiplayer met de Island Crown-modus als kers op de taart. Check vooral het onderstaande beeldmateriaal voor alle details.

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Nintendo Switch Sports Resort is beschikbaar vanaf 22 oktober 2026 voor de Nintendo Switch 2.