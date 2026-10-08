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Overzichtstrailer Nintendo Switch Sports Resort toont volle bak gameplay

Door Bram Noteboom
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Deze oktober kan je heerlijk digitaal sporten dankzij de release van Nintendo Switch Sports Resort. Check hier de overzichtstrailer met gloednieuwe gameplaybeelden van de aanstaande sportgame voor de Nintendo Switch 2.

Zoals je al in onze Nintendo Switch Sports Resort-preview hebt kunnen lezen, laat deze titel weinig aan de verbeelding over. Je reist af naar Wuhu Island en neemt deel aan allerlei exotische sporten, waarvan twaalf beschikbaar zijn op launch. Toeristische attracties en sportscholen staan centraal op dit tropische eiland en spelers krijgen dan ook volop mogelijkheden om te trainen, te oefenen en mee te doen aan competitieve toernooien, maar je kan ook de vrijheid opzoeken met het vliegtuig, de boot of het skateboard. Nintendo Switch Sports Resort ondersteunt verder zowel online als offline multiplayer met de Island Crown-modus als kers op de taart. Check vooral het onderstaande beeldmateriaal voor alle details.

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Nintendo Switch Sports Resort is beschikbaar vanaf 22 oktober 2026 voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5632 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Nintendo Switch Sports Resort
Nintendo Switch Sports Resort

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

22 oktober 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Ziet er veel beter uit dan die van de switch 1. Hou ik in de gaten!

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