Parkasaurus stampt richting consoles in augustus 2026
Washbear Studio slaat de klauwen ineen met Atari en brengt hun geliefde tycoon-game Parkasaurus naar de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
You did it. You crazy son of a bitch, you did it. Dit waren de eerste woorden die klonken uit menig console-speler na het aanschouwen van de onderstaande trailer, want eindelijk krijgen zij ook de kans om Parkasaurus te ervaren. In deze titel manage je jouw eigen cozy dinosaurussenpark met reptielen die al te graag chaos veroorzaken en hoedjes dragen. De gameplay-loop en visuals doen sterk denken aan simulatiegames van weleer, zoals Zoo Tycoon en Rollercoaster Tycoon. De console-spelers mogen rekenen op een puike performance van 60fps en 4K-resolutie (wanneer relevant). De Sea Monsters en Prehistoric Wonders DLC's worden bij deze release meegerekend. Moet je nog erg lang wachten verder, totdat je zelf onderhand uitsterft? Nee hoor, verre van zelfs. Parkasaurus Dinoluxe Edition is namelijk aan te schaffen vanaf 5 augustus 2026 voor de current-gen consoles.
Parkasaurus is nu beschikbaar voor de pc en originele Nintendo Switch.
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