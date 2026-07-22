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Parkasaurus stampt richting consoles in augustus 2026

Door Bram Noteboom
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Washbear Studio slaat de klauwen ineen met Atari en brengt hun geliefde tycoon-game Parkasaurus naar de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

You did it. You crazy son of a bitch, you did it. Dit waren de eerste woorden die klonken uit menig console-speler na het aanschouwen van de onderstaande trailer, want eindelijk krijgen zij ook de kans om Parkasaurus te ervaren. In deze titel manage je jouw eigen cozy dinosaurussenpark met reptielen die al te graag chaos veroorzaken en hoedjes dragen. De gameplay-loop en visuals doen sterk denken aan simulatiegames van weleer, zoals Zoo Tycoon en Rollercoaster Tycoon. De console-spelers mogen rekenen op een puike performance van 60fps en 4K-resolutie (wanneer relevant). De Sea Monsters en Prehistoric Wonders DLC's worden bij deze release meegerekend. Moet je nog erg lang wachten verder, totdat je zelf onderhand uitsterft? Nee hoor, verre van zelfs. Parkasaurus Dinoluxe Edition is namelijk aan te schaffen vanaf 5 augustus 2026 voor de current-gen consoles.

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Parkasaurus is nu beschikbaar voor de pc en originele Nintendo Switch.

Bron: Atari / Washbear Studio
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5194 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Parkasaurus
Parkasaurus

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Washbear Studio

Uitgever

Washbear Studio, Atari

Release

13 augustus 2020

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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