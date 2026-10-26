Personeelsbestand ontwikkelaar Ghost of Yotei krijgt Sucker Punch in het gezicht
Het is schering en inslag met de ontslagrondes die zich aan de lopende band voordoen en maar weinig gevestigde studio's lijken de dans te ontspringen. Zo moet ook PlayStation studio Sucker Punch, bekend van Ghost of Tsushima en Ghost of Yotei, een (onverwachte) klap zien te verwerken en snijden in het personeelsbestand.
Een ex-medewerker van ontwikkelaar Sucker Punch heeft aan de website Aftermath laten weten dat de studio een ontslagronde moest ondergaan, waarbij er 24 mensen hun baan zijn verloren. Sucker Punch is door de recente jaren vooral bekend door Ghost of Tsushima en Ghost of Yotei, maar heeft in het verleden ook de Infamous-games en Sly Cooper-games voortgebracht. Helaas mocht dat niet baten en ziet ook Sucker Punch zich genoodzaakt geen halve maatregelen te nemen.
In een interne memo naar de medewerkers laat het bedrijf weten dat de uitdagingen in de markt en een kritische blik op het team met het oog op het volgende project ertoe hebben geleid dat een deel van de medewerkers op zoek moeten naar een andere baan. Bij die memo is aangegeven dat Sucker Punch zich ervan bewust is dat het moeilijk te bevatten is, maar dat er zeker niet lichtzinnig over de beslissing is gedacht. In het bericht benadrukt Sucker Punch dan ook dat het er alles aan wil doen om de getroffen medewerkers zo goed mogelijk te helpen met de transitie naar een volgende baan.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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