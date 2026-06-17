Het nieuwe seizoen van Pokémon Champions is losgebarsten. Check hier de nieuwe items en Pokémon die je kan gebruiken. Zet je daarnaast schrap voor de mobile-launch.

Ja, want Pokémon Champions is vanaf vandaag beschikbaar voor de mobiele apparaten met cross-save functionaliteiten. Mocht je nou graag de game op je telefoon of tablet spelen, dan is dat mogelijk, mits je natuurlijk toegang hebt tot het internet. Pokémon Champions is namelijk een multiplayergame en in Season M-3 wordt de competitiviteit wederom benadrukt. Waar het vorige seizoen weinig nieuwigheid te bieden had (naast de rank-reset), is het derde seizoen van meerdere markten thuis. Zo worden de volgende Pokémon en Mega Evolutions aan de game toegevoegd:

Mega Raichu X en Mega Raichu Y

Vileplume

Qwilfish

Sceptile en Mega Sceptile

Blaziken en Mega Blaziken

Swampert en Mega Swampert

Mawile en Mega Mawile

Metagross en Mega Metagross

Staraptor en Mega Staraptor

Musharna

Scolipede en Mega Scolipede

Scrafty en Mega Scrafty

Eelektross en Mega Eelektross

Pyroar en Mega Pyroar

Malamar en Mega Malamar

Barbaracle en Mega Barbaracle

Dragalge en Mega Dragalge

Grimmsnarl

Falinks en Mega Falinks

Overqwil

Houndstone

Annihilape

Gholdengo

Dat is echter niet alles wat Season M-3 te bieden heeft. Er worden ook diverse items toegevoegd die de strategische lagen van de game verdiepen. Het gaat om de volgende voorwerpen:

Wide Lens

Muscle Band

Wise Glasses

Expert Belt

Light Clay

Life Orb

Zoom Lens

Metronome

Iron Ball

Icy Rock

Smooth Rock

Heat Rock

Damp Rock

Shed Shell

Big Root

Pokémon Champions is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch-consoles en mobiele apparaten.