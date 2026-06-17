Pokémon Champions Season M-3 brengt nieuwe Pokémon, items en mobile launch
Het nieuwe seizoen van Pokémon Champions is losgebarsten. Check hier de nieuwe items en Pokémon die je kan gebruiken. Zet je daarnaast schrap voor de mobile-launch.
Ja, want Pokémon Champions is vanaf vandaag beschikbaar voor de mobiele apparaten met cross-save functionaliteiten. Mocht je nou graag de game op je telefoon of tablet spelen, dan is dat mogelijk, mits je natuurlijk toegang hebt tot het internet. Pokémon Champions is namelijk een multiplayergame en in Season M-3 wordt de competitiviteit wederom benadrukt. Waar het vorige seizoen weinig nieuwigheid te bieden had (naast de rank-reset), is het derde seizoen van meerdere markten thuis. Zo worden de volgende Pokémon en Mega Evolutions aan de game toegevoegd:
- Mega Raichu X en Mega Raichu Y
- Vileplume
- Qwilfish
- Sceptile en Mega Sceptile
- Blaziken en Mega Blaziken
- Swampert en Mega Swampert
- Mawile en Mega Mawile
- Metagross en Mega Metagross
- Staraptor en Mega Staraptor
- Musharna
- Scolipede en Mega Scolipede
- Scrafty en Mega Scrafty
- Eelektross en Mega Eelektross
- Pyroar en Mega Pyroar
- Malamar en Mega Malamar
- Barbaracle en Mega Barbaracle
- Dragalge en Mega Dragalge
- Grimmsnarl
- Falinks en Mega Falinks
- Overqwil
- Houndstone
- Annihilape
- Gholdengo
Dat is echter niet alles wat Season M-3 te bieden heeft. Er worden ook diverse items toegevoegd die de strategische lagen van de game verdiepen. Het gaat om de volgende voorwerpen:
- Wide Lens
- Muscle Band
- Wise Glasses
- Expert Belt
- Light Clay
- Life Orb
- Zoom Lens
- Metronome
- Iron Ball
- Icy Rock
- Smooth Rock
- Heat Rock
- Damp Rock
- Shed Shell
- Big Root
Pokémon Champions is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch-consoles en mobiele apparaten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Ik heb een expert belt gegeven aan Sylveon en een andere Pokémon een zoom lens gegeven.
Ik heb al een Mega Raichu in 1 klap kunnen verslaan. :) Ik moet van sommige nieuwe mega Pokémon toch eens op gaan zoeken wat ze precies kunnen!
Ik heb dit nog steeds niet geprobeerd en ook weinig over gehoord eigenlijk. Is het een beetje leuk om te spelen of gooien de micro-transacties roet in het eten?