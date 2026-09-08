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gamescom 2026

Pokémon Night Out combineert techno en Pokémon in Londen

Door Rudy Wijnberg
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The Pokémon Company waagt zich twee nachten in de dancescene. Pokémon Night Out is namelijk een gethematiseerd dance-event waarin we kunnen genieten van technobeats in combinatie met Pokémon. Kaartjes gaan snel, maar voor november zijn er nog plekjes beschikbaar.

Speel jij het liefst je Pokémon-games met een koptelefoon op, voorzien van dancemuziek? Check dan Pokémon Night Out, een dance-event dat op 24 oktober 2026 en 10 november 2026 gehouden wordt. Tijdens het evenement kun je luisteren naar livesets van Marshmello en Alison Wonderland. Helaas is de show van 24 oktober in Los Angeles, Amerika, al uitverkocht. Op 10 november krijg je echter een herkansing, want dan kun je naar Pokémon Night Out in de O2 Arena in Londen, Verenigd Koninkrijk.

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De kaartjes voor Pokémon Night Out op 10 november zijn nu in de verkoop. De prijs valt enigszins mee. Een staanplaats kost je namelijk zo'n € 100,00. Ga je wat verder naar boven voor een zitplaats, dan kost je dat zo'n € 65,00. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de link in de bron.

Bron: AXS
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2541 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Pokémon Winds
Pokémon Winds

Ontwikkelaar

Game Freak

Uitgever

Nintendo

Release

2027

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl12 Clout Farmer
26 minuten geleden

"Wie is deze Pokémon!?"

"Het is... Charizardstyle!!!"

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