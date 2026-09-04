1.025 Pokémon komen samen in een gigantische Pokérap
Kan jij nog alle Pokéraps van de eerste Pokémon-seizoenen opdreunen? Bereid je dan even mentaal voor, want The Pokémon Company heeft ter ere van het dertigjarig jubileum een nieuwe Pokérap gemaakt waarin alle 1.025 Pokémon voorbijkomen!
In 22 minuten tijd krijgen we 1.025 Pokémon, inclusief artwork en videomateriaal, te zien. In de gigantische Pokérap horen we allerlei genres voorbijkomen. Zo starten we met een lekkere animesound, maar horen we al snel jazz- en metaldeuntjes. Helaas is deze Pokérap vooralsnog alleen in het Japans te beluisteren. Of we een Engelstalige of – durf te dromen – een Nederlandstalige versie krijgen, is vooralsnog helaas onbekend.
Wat is jouw favoriete Pokémon? Is het コイキング of toch クレッフィ? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Hehe, voor mij is dat Larvitar.
Bizar dat er al zoveel zijn zeg!
Ik ben slechts bekend met de eerste 151.
Pokemon red helemaal grijs gespeeld vroeger op de gameboy color.
Cubone is en blijft mijn favoriet.
*Pokémons misschien niet inbegrepen in huidige titel
Toch net iets lastiger meezingen dan de oude Engelse versie
Een favoriete Pokemon kiezen is lastig, maar ik vind サンド wel erg schattig