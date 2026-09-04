1.025 Pokémon komen samen in een gigantische Pokérap

Kan jij nog alle Pokéraps van de eerste Pokémon-seizoenen opdreunen? Bereid je dan even mentaal voor, want The Pokémon Company heeft ter ere van het dertigjarig jubileum een nieuwe Pokérap gemaakt waarin alle 1.025 Pokémon voorbijkomen!

In 22 minuten tijd krijgen we 1.025 Pokémon, inclusief artwork en videomateriaal, te zien. In de gigantische Pokérap horen we allerlei genres voorbijkomen. Zo starten we met een lekkere animesound, maar horen we al snel jazz- en metaldeuntjes. Helaas is deze Pokérap vooralsnog alleen in het Japans te beluisteren. Of we een Engelstalige of – durf te dromen – een Nederlandstalige versie krijgen, is vooralsnog helaas onbekend.

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Wat is jouw favoriete Pokémon? Is het コイキング of toch クレッフィ? Laat het weten in de comments!