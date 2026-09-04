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gamescom 2026

1.025 Pokémon komen samen in een gigantische Pokérap

Door Rudy Wijnberg
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Kan jij nog alle Pokéraps van de eerste Pokémon-seizoenen opdreunen? Bereid je dan even mentaal voor, want The Pokémon Company heeft ter ere van het dertigjarig jubileum een nieuwe Pokérap gemaakt waarin alle 1.025 Pokémon voorbijkomen!

In 22 minuten tijd krijgen we 1.025 Pokémon, inclusief artwork en videomateriaal, te zien. In de gigantische Pokérap horen we allerlei genres voorbijkomen. Zo starten we met een lekkere animesound, maar horen we al snel jazz- en metaldeuntjes. Helaas is deze Pokérap vooralsnog alleen in het Japans te beluisteren. Of we een Engelstalige of – durf te dromen – een Nederlandstalige versie krijgen, is vooralsnog helaas onbekend.

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Wat is jouw favoriete Pokémon? Is het コイキング of toch クレッフィ? Laat het weten in de comments!

Bron: The Pokémon Company
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2512 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Pokémon Winds
Pokémon Winds

Ontwikkelaar

Game Freak

Uitgever

Nintendo

Release

2027

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Larv
Larv
lvl7 Checkpoint Jeugd
44 minuten geleden

Hehe, voor mij is dat Larvitar.

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Bizar dat er al zoveel zijn zeg!
Ik ben slechts bekend met de eerste 151.
Pokemon red helemaal grijs gespeeld vroeger op de gameboy color.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
3 uur geleden bewerkt

Cubone is en blijft mijn favoriet.

1
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

*Pokémons misschien niet inbegrepen in huidige titel

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden

Toch net iets lastiger meezingen dan de oude Engelse versie

Een favoriete Pokemon kiezen is lastig, maar ik vind サンド wel erg schattig

1
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