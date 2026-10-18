President Konami: "AI kan mensen niet vervangen bij ontwikkelen van games"

Hideki Hayakwa, president van Konami Digital Entertainment, is in het jaarverslag van Konami ingegaan op de opkomst van generatieve AI. Volgens de voorman van Konami vormt generatieve AI geen significante bedreiging voor de banen binnen de industrie.

Konami is de laatste jaren druk bezig met het uitbrengen van nieuwe games in bestaande franchises als Silent Hill en Castlevania. Zo is zeer recent nog Castlevania: Belmont's Curse uitgebracht. Recent heeft het bedrijf een verslag gepubliceerd over het afgelopen fiscale jaar dat tot en met maart 2026 liep. In dit verslag komen allerlei zaken aan de orde, maar benoemt Konami president Hayakawa ook zijn bevindingen van generatieve AI en de impact die dat heeft op de game-industrie. Uit het verslag valt op te maken dat Hayakawa ziet dat het groeit, maar hij gelooft niet dat het ooit een groot probleem vormt voor de mensen die nu in de game-industrie werken.

Hoewel generatieve AI volgens Hayakawa best kan leiden tot efficiëntere producties, blijft het volgens de voorman toch echt mensenwerk. Zo geeft hij aan dat hij gelooft dat de belangrijkste factoren bij het produceren van een vermakelijke en innovatieve game vooral voortkomt uit de mensen en ontwikkelaars. Doordat teams met elkaar sparren over bepaalde ideeën en invalshoeken ontstaat er een bepaalde chemie tussen de makers en dat kun je niet zomaar vervangen. Aan de andere kant ziet Hayakawa de technologische ontwikkeling ook als een kans voor het creëren van nieuwe ervaringen.

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