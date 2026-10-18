Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

President Konami: "AI kan mensen niet vervangen bij ontwikkelen van games"

Door Patrick Lamers
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Hideki Hayakwa, president van Konami Digital Entertainment, is in het jaarverslag van Konami ingegaan op de opkomst van generatieve AI. Volgens de voorman van Konami vormt generatieve AI geen significante bedreiging voor de banen binnen de industrie.

Konami is de laatste jaren druk bezig met het uitbrengen van nieuwe games in bestaande franchises als Silent Hill en Castlevania. Zo is zeer recent nog Castlevania: Belmont's Curse uitgebracht. Recent heeft het bedrijf een verslag gepubliceerd over het afgelopen fiscale jaar dat tot en met maart 2026 liep. In dit verslag komen allerlei zaken aan de orde, maar benoemt Konami president Hayakawa ook zijn bevindingen van generatieve AI en de impact die dat heeft op de game-industrie. Uit het verslag valt op te maken dat Hayakawa ziet dat het groeit, maar hij gelooft niet dat het ooit een groot probleem vormt voor de mensen die nu in de game-industrie werken.

Hoewel generatieve AI volgens Hayakawa best kan leiden tot efficiëntere producties, blijft het volgens de voorman toch echt mensenwerk. Zo geeft hij aan dat hij gelooft dat de belangrijkste factoren bij het produceren van een vermakelijke en innovatieve game vooral voortkomt uit de mensen en ontwikkelaars. Doordat teams met elkaar sparren over bepaalde ideeën en invalshoeken ontstaat er een bepaalde chemie tussen de makers en dat kun je niet zomaar vervangen. Aan de andere kant ziet Hayakawa de technologische ontwikkeling ook als een kans voor het creëren van nieuwe ervaringen.

Castlevania Belmonts Curse3

Ben jij het met Hideki Hayakawa eens?

Bron: Konami
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 190 reviews 3074 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
3 uur geleden

Unieke concepten, nieuwe ip’s en nieuwe ideeën moeten lijkt mij van mensen afkomen aangezien ai gevoerd wordt door bestaande input die door de mens gemaakt is.

1
Avatar Cassano
Cassano
lvl3 XP Farmer
4 uur geleden

Helemaal eens, ben op mijn werk (onder meer) verantwoordelijk voor data analyse. Sinds we een koppeling van onze systemen hebben met Claude denken mijn collega's dat het een kwestie is van een druk op de knop. AI zorgt vooral voor diepgaandere en uniforme analyse, doet suggestie waar je zelf mogelijk niet aan dacht en vereenvoudigd en versneld het opstellen van rapportages. Kan me voorstellen dat hetzelfde geld voor gamebedrijven, AI zorgt voor sneller en uniformer werk, ook is het schrijven en testen van code eenvoudiger. Toch zal een mens, het liefst een creatieve, toch echt de prompts moeten geven.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord