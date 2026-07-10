Proef de real-time actie van Disgaea Mayhem in nieuwe demo

Benieuwd wat de verse take op de Disgaea-franchise te bieden heeft? Check dan de kersverse demo van Disgaea Mayhem, die vanaf nu beschikbaar is.

Disgaea Mayhem gooit het roer om en slaat voor het eerst in de historie van de franchise het pad van de action-RPG in. Voor fans van Disgaea is dit een hele verandering, aangezien deze titels altijd turn-based zijn geweest. Voordat je je zuurverdiende centen aan deze titel uitgeeft, heb je nu de mogelijkheid om erachter te komen of dit iets voor jou is met de zojuist uitgebrachte demo. De demo laat je proeven van de nieuwe vechtstijl in drie verschillende stages, waar je alle zeven wapens kunt uitproberen die ook in de volledige game beschikbaar zijn. Waar wacht je nog op? Bekijk de trailer hieronder.

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Disgaea Mayhem verschijnt op 23 juli voor de PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.