Razer breidt Pokémon collectie uit met drie gaming headsets

Razer heeft weer drie nieuwe Razer gaming headsets uitgebracht ter ere van het dertigjarige jubileum van Pokémon. In samenwerking met The Pokémon Company zijn drie nieuwe headsets toegevoegd aan de line-up die gethematiseerd zijn met populaire Pokémon.

Eerder bracht Razer al een Espeon & Umbreon toetsenbord en een Gengar headset uit. Ook verscheen er een toetsenbord, muis en koptelefoon in Pokémon thema. In het kader van gotta catch 'em all worden er nu weer drie nieuwe headsets toegevoegd die gebaseerd zijn op populaire Pokémon. Zo is er van de Razer BlackShark V3 X HyperSpeed een Charizard en een Lucario editie uitgebracht. Voor de gamers die toch voor wat minder stoer willen gaan is er ook nog een heuse Razer Kraken V4 X in Sylveon thema verkrijgbaar. De Charizard en Lucario headsets zijn draadloos, terwijl de Sylveon headset wel bedraad is.

Razer

De Razer BlackShark V3 X HyperSpeed in zowel de Charizard Edition als de Lucario Edition zijn verkrijgbaar voor 129,99 euro. De Razer Kraken V4 X Sylveon Edition is te koop voor een bedrag van 119,99 euro.