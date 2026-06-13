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Rechtszaak tegen Pocketpair levert waarschijnlijk weinig op

Door Hannah Herzberg

Zodra Palworld werd aangekondigd, was al duidelijk dat er een dikke rechtszaak vanuit Nintendo zou komen. Deze juridische procedure nadert later dit jaar zijn einde. Het ziet er nu echter naar uit dat het Nintendo weinig tot niets gaat opleveren.

Nintendo en The Pokémon Company spanden in 2024 een rechtszaak aan tegen Palworld-ontwikkelaar Pocketpair. Aanvankelijk eisten zij een gerechtelijk verbod op Palworld om de release van de game tegen te houden. Inmiddels heeft Pocketpair verschillende aanpassingen doorgevoerd, waarna Nintendo en TPC ook hun aanklacht hebben aangepast. Hierdoor zijn de claims alleen nog geldig voor Japan en oudere versies van Palworld.

Mochten de eisers deze strijd winnen, dan valt er maximaal zo'n 26.000 euro te behalen. Alleen al vorig jaar gaf Nintendo naar schatting ongeveer 35 miljoen euro uit aan patentgerelateerde rechtszaken. Beide partijen hebben hun bewijsmateriaal inmiddels ingediend en de gerechtelijke hoorzitting zal later dit najaar plaatsvinden.

Palworld Nintendo Pocketpair

Na tweeënhalf jaar in early access te hebben gezeten, verschijnt Palworld op 10 juli in versie 1.0.

Bron: VGC
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 63 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Palworld
Palworld

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

POCKET PAIR, Inc.

Uitgever

POCKET PAIR, Inc.

Release

19 januari 2024

Platforms

PC
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 00:32

Ik denk niet dat het nintendo om het geld te doen is, maar meer om de boodschap niet met hun ip’s te klooien

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Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
3 weken geleden om 17:59

Ik geef Nintendo niet graag gelijk, want het zijn een stelletje jankhonden als het gaat om het beschermen van hun patenten. Maar bij Palworld lag het leentje buur er wel heel dik op, begrijp dat Nintendo hier juridische stappen bij genomen heeft.

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