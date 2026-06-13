Rechtszaak tegen Pocketpair levert waarschijnlijk weinig op
Zodra Palworld werd aangekondigd, was al duidelijk dat er een dikke rechtszaak vanuit Nintendo zou komen. Deze juridische procedure nadert later dit jaar zijn einde. Het ziet er nu echter naar uit dat het Nintendo weinig tot niets gaat opleveren.
Nintendo en The Pokémon Company spanden in 2024 een rechtszaak aan tegen Palworld-ontwikkelaar Pocketpair. Aanvankelijk eisten zij een gerechtelijk verbod op Palworld om de release van de game tegen te houden. Inmiddels heeft Pocketpair verschillende aanpassingen doorgevoerd, waarna Nintendo en TPC ook hun aanklacht hebben aangepast. Hierdoor zijn de claims alleen nog geldig voor Japan en oudere versies van Palworld.
Mochten de eisers deze strijd winnen, dan valt er maximaal zo'n 26.000 euro te behalen. Alleen al vorig jaar gaf Nintendo naar schatting ongeveer 35 miljoen euro uit aan patentgerelateerde rechtszaken. Beide partijen hebben hun bewijsmateriaal inmiddels ingediend en de gerechtelijke hoorzitting zal later dit najaar plaatsvinden.
Na tweeënhalf jaar in early access te hebben gezeten, verschijnt Palworld op 10 juli in versie 1.0.
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Ik denk niet dat het nintendo om het geld te doen is, maar meer om de boodschap niet met hun ip’s te klooien
Ik geef Nintendo niet graag gelijk, want het zijn een stelletje jankhonden als het gaat om het beschermen van hun patenten. Maar bij Palworld lag het leentje buur er wel heel dik op, begrijp dat Nintendo hier juridische stappen bij genomen heeft.