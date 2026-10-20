Red Kiss laat vampierspionnen los in Berlijn

Wispfire heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Red Kiss, een tactische RPG waarin vampierspionnen hun werk doen in Berlijn tijdens de Koude Oorlog. De nieuwe trailer laat ons kennismaken met het personage Fritz.

In de nieuwe trailer stelt Daddy, de leider van het vampierhuis, de pas herrezen Fritz en de rest van het team aan je voor. Als speler stuur je een groep vampierspionnen door de verdeelde straten van Berlijn. Daarbij draait het niet alleen om tactiek, maar ook om de band met je teamleden. Je kunt hun krachten inzetten, hun vertrouwen winnen en hen naar je hand zetten. Toch moet Wispfire nog laten zien hoe de tactische gevechten en de verhaallijn elkaar versterken. De nieuwe trailer geeft alvast een eerste indruk van de personages, maar laat nog weinig zien van de gameplay zelf.

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Red Kiss staat gepland voor 2027 en komt uit op pc, Xbox Series en Xbox op pc. De game ondersteunt ook Xbox Play Anywhere, zodat je met één aankoop op ondersteunde Xbox-consoles en Windows-pc's kunt spelen. Daarnaast staat de game vanaf de releasedag op Xbox Game Pass.