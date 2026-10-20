Red Kiss laat vampierspionnen los in Berlijn
Wispfire heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Red Kiss, een tactische RPG waarin vampierspionnen hun werk doen in Berlijn tijdens de Koude Oorlog. De nieuwe trailer laat ons kennismaken met het personage Fritz.
In de nieuwe trailer stelt Daddy, de leider van het vampierhuis, de pas herrezen Fritz en de rest van het team aan je voor. Als speler stuur je een groep vampierspionnen door de verdeelde straten van Berlijn. Daarbij draait het niet alleen om tactiek, maar ook om de band met je teamleden. Je kunt hun krachten inzetten, hun vertrouwen winnen en hen naar je hand zetten. Toch moet Wispfire nog laten zien hoe de tactische gevechten en de verhaallijn elkaar versterken. De nieuwe trailer geeft alvast een eerste indruk van de personages, maar laat nog weinig zien van de gameplay zelf.
Red Kiss staat gepland voor 2027 en komt uit op pc, Xbox Series en Xbox op pc. De game ondersteunt ook Xbox Play Anywhere, zodat je met één aankoop op ondersteunde Xbox-consoles en Windows-pc's kunt spelen. Daarnaast staat de game vanaf de releasedag op Xbox Game Pass.
Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.
-
Trailer
Zoek een vermiste piloot in pixel-art avontuur Graytail
Ga op avontuur als detective in een wereld waarin niets is wat het lijkt in Graytail.0 reacties
-
Trailer
Shrek 2 Remastered bevestigd, komt in november 2026 uit
Shrek 2 Remastered is officieel bevestigd tijdens ID@Xbox Fall 2026. De game komt volgende maand al te verschijnen.1 reactie
-
Trailer
The Wolf Among Us Remastered-trailer toont Bigby in actie
Telltale Games pusht The Wolf Among Us Remastered hard. Check hier de verhalende trailer van de thriller.0 reacties
-
Trailer
Stealth-avonturengame Rustown verschijnt volgend jaar
Tijdens de ID@Xbox Fall 2026 werd ook de releasedatum van Rustown onthuld, een aankomende stealth actie-avonturengame.0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.