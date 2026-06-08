Reik tot grote hoogten in Ascenders: Beyond the Peak
Tijdens de PC Gaming Show kwamen er een aantal interessante games voorbij en eentje daarvan is Ascenders: Beyond the Peak. De demo van deze strategische roguelite game is vanaf nu speelbaar op Steam.
Klimmen is helemaal hot. Je kunt het zien aan games als Jusant en Cairn, maar ontwikkelaar Ludogram heeft daar nog een leuke twist op gemaakt. Zij hebben het bergbeklimmen gecombineerd met een roguelite, waarbij je als team moet zien te overleven terwijl je je omhoog werkt aan een rotswand. Je hebt de controle over een team alpinisten die met elkaar verbonden zijn middels een touw. Door strategisch te werk te gaan moet je zien te overleven en de gevaren die het bergbeklimmen met zich meebrengt zien te overleven. Soms kom je voor moeilijke keuzes te staan die twijfel veroorzaken. Dan kan het raadzaam zijn om vrij letterlijk de knoop door te hakken en teamleden op te offeren om je doel te bereiken.
Ascenders: Beyond the Peak staat gepland voor een release in het derde kwartaal van 2026. Een demo is vanaf nu speelbaar op Steam.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Een interessant idee om alle roguelike en strategische elementen uit andere games samen te voegen, voor een bergexpeditie. Deze ga ik zeker in de gaten houden.