Reik tot grote hoogten in Ascenders: Beyond the Peak

Tijdens de PC Gaming Show kwamen er een aantal interessante games voorbij en eentje daarvan is Ascenders: Beyond the Peak. De demo van deze strategische roguelite game is vanaf nu speelbaar op Steam.

Klimmen is helemaal hot. Je kunt het zien aan games als Jusant en Cairn, maar ontwikkelaar Ludogram heeft daar nog een leuke twist op gemaakt. Zij hebben het bergbeklimmen gecombineerd met een roguelite, waarbij je als team moet zien te overleven terwijl je je omhoog werkt aan een rotswand. Je hebt de controle over een team alpinisten die met elkaar verbonden zijn middels een touw. Door strategisch te werk te gaan moet je zien te overleven en de gevaren die het bergbeklimmen met zich meebrengt zien te overleven. Soms kom je voor moeilijke keuzes te staan die twijfel veroorzaken. Dan kan het raadzaam zijn om vrij letterlijk de knoop door te hakken en teamleden op te offeren om je doel te bereiken.

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Ascenders: Beyond the Peak staat gepland voor een release in het derde kwartaal van 2026. Een demo is vanaf nu speelbaar op Steam.