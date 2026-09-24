Releasedatum Theos: Cities of Myth aangekondigd

Ontwikkelaar Triskell Interactive en uitgever Dotemu hebben een nieuwe trailer uitgebracht voor Theos: Cities of Myth. In deze nieuwe trailer wordt de releasedatum van de goddelijke game uit de doeken gedaan.

Triskell Interactive hebben eerder de game Pharaoh: A New Era gemaakt en verschuiven de focus voor hun nieuwste game nu van de Egyptische naar de Griekse mythologie. In deze game kun je grote monumenten bouwen, moet je de goden gunstig zien te stemmen, moet je ervoor zorgdragen dat je beschaving uitgroeit van een kleine nederzetting naar een uitgebreide metropool. Je kunt je stad wijden aan een van de zeven Griekse goden. In een nieuwe trailer is nu de releasedatum van de game bekendgemaakt.

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De goden hebben verzocht dat Theos: Cities of Myth verrijst op 4 november 2026 op pc.