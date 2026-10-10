Relic Entertainment toont trailer Company of Heroes 3: 3.0 Update

Relic Entertainment viert binnenkort het twintigjarige jubileum van de Company of Heroes-reeks met de aankomende 3.0 Update voor Company of Heroes 3. Deze update wordt officieel beschikbaar gesteld op 5 november 2026.

Fans van Company of Heroes lijken dit jaar alsmaar te winnen. Niet alleen had Company of Heroes 3 op 29 juli 2026 de Last Stand-expansie gekregen, op 5 november gaat de 3.0 Update uitkomen ten viering van het twintigjarige bestaan van de reeks. In de onlangs geplaatste teasertrailer voor deze update maakt Relic Entertainment meerdere beloftes om jouw liefde voor de game te belonen.

Allereerst verhoogt de update de immersie. Het uiterlijk van de kaarten wordt aangepast. Fellere kleuren worden vervangen met een grimmig en realistischer palet. Daarnaast wordt het oog voor detail verhoogd. Deze aanpassing verandert het uiterlijk van de multiplayer-, skirmish- en campagne-kaarten. Om de immersie nog verder te bevorderen, voegt de update ook dynamische weereffecten in de vorm van sneeuw en regen toe. Hier blijft het echter niet bij. De update verbetert de al bestaande geluidseffecten en voegt ook nieuwe toe aan de strategiegame. En sprekend over toevoegingen, via de Update 3.0 krijg je nieuwe maps tot je beschikking. Deze draaien rondom de thema's winter en industrie.

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Company of Heroes 3: 3.0 Update verschijnt voor de pc op 5 november 2026.