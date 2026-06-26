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Romeo is a Dead Man verwelkomt Hotline Miami in eerste contentupdate

Door Joey Visser

De allereerste contentupdate voor Romeo is a Dead Man is een feit. De titel bundelt de krachten met Hotline Miami en krijgt er twee nieuwe features bij.

Via het YouTube-kanaal van ontwikkelaar Grasshopper Manufacture krijgen we een eerste blik op de nieuwe update, die vanaf nu beschikbaar is. De 'ROMEO'S UPDATED, MAN'-update voegt naast de mogelijkheid om je outfit en masker te veranderen, ook een fotomodus toe waarmee je de bloederigste kliekjes kunt vastleggen. In totaal zijn er negen kostuums beschikbaar, waarvan twee speciale outfits afkomstig zijn uit een samenwerking met Hotline Miami. Naast de aankondiging van de nieuwe content mogen we ook genieten van een wel heel bijzonder achtergrondmuziekje dat de algehele sfeer van de game perfect weet te vangen. Bekijk de details van de update hieronder.

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De nieuwe contentupdate voor Romeo is a Dead Man is vanaf nu beschikbaar. Onze eigen Wim heeft deze titel een tijdje terug onder de loep genomen. Benieuwd wat hij ervan vond? Check dan hier zijn review.

Bron: Grasshopper Manufacture
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 8 reviews 145 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Romeo is a Dead Man
Romeo is a Dead Man

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Grasshopper Manufacture

Uitgever

Grasshopper Manufacture

Release

11 februari 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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