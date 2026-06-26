De allereerste contentupdate voor Romeo is a Dead Man is een feit. De titel bundelt de krachten met Hotline Miami en krijgt er twee nieuwe features bij.

Via het YouTube-kanaal van ontwikkelaar Grasshopper Manufacture krijgen we een eerste blik op de nieuwe update, die vanaf nu beschikbaar is. De 'ROMEO'S UPDATED, MAN'-update voegt naast de mogelijkheid om je outfit en masker te veranderen, ook een fotomodus toe waarmee je de bloederigste kliekjes kunt vastleggen. In totaal zijn er negen kostuums beschikbaar, waarvan twee speciale outfits afkomstig zijn uit een samenwerking met Hotline Miami. Naast de aankondiging van de nieuwe content mogen we ook genieten van een wel heel bijzonder achtergrondmuziekje dat de algehele sfeer van de game perfect weet te vangen. Bekijk de details van de update hieronder.

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De nieuwe contentupdate voor Romeo is a Dead Man is vanaf nu beschikbaar. Onze eigen Wim heeft deze titel een tijdje terug onder de loep genomen. Benieuwd wat hij ervan vond? Check dan hier zijn review.