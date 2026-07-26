Ryan Gosling speelt Ghost Rider in nieuwe Marvel-film
San Diego Comic-Con staat altijd garant voor leuke aankondigingen. Uiteraard is Marvel ook aanwezig ter promotie van onder andere Avengers: Doomsday, maar ook voor de aankondiging van Ghost Rider (2028) met Ryan Gosling in de hoofdrol.
Veel valt er helaas nog niet te zeggen over de aankomende Marvel-film. In onderstaande X-clip zien we hoe Ryan Gosling wordt aangekondigd als de hoofdrolspeler in Ghost Rider. Of Gosling de rol van Robbie Reyes, Johnny Blaze of een andere Ghost Rider op zich neemt, is nog onbekend. Wel weten we dat Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, Free Guy, The Internship) de regie op zich neemt en dat Ghost Rider ergens in 2028 moet verschijnen.
Verwelkomen jullie Ryan Gosling met open armen in het MCU? Nicolas Cage staat immers tegenwoordig bekend om zijn rol in Prime Video's Spider-Noir. Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Goede acteur en toffe franchise. Dit heeft potentie
Ze gebruikten Ghost Rider van Suicide bij de aankondiging, dus dat is al een pluspunt!
Zeer genoten van Ghostrider met Cage in de hoofdrol. Hopelijk wordt deze met Gosling minstens zo goed. Ik denk wel een wat serieuzer en donkerder tintje en een duidelijke MCU-sausje erover. Maar da’s helemaal goed.