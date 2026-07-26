Ryan Gosling speelt Ghost Rider in nieuwe Marvel-film

San Diego Comic-Con staat altijd garant voor leuke aankondigingen. Uiteraard is Marvel ook aanwezig ter promotie van onder andere Avengers: Doomsday, maar ook voor de aankondiging van Ghost Rider (2028) met Ryan Gosling in de hoofdrol.

Veel valt er helaas nog niet te zeggen over de aankomende Marvel-film. In onderstaande X-clip zien we hoe Ryan Gosling wordt aangekondigd als de hoofdrolspeler in Ghost Rider. Of Gosling de rol van Robbie Reyes, Johnny Blaze of een andere Ghost Rider op zich neemt, is nog onbekend. Wel weten we dat Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, Free Guy, The Internship) de regie op zich neemt en dat Ghost Rider ergens in 2028 moet verschijnen.

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Verwelkomen jullie Ryan Gosling met open armen in het MCU? Nicolas Cage staat immers tegenwoordig bekend om zijn rol in Prime Video's Spider-Noir. Laat het weten in de comments!