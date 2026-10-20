Sci-fi avontuur Magenta Down trapt ID@Xbox Fall 2026 af
In Magenta Down stort je neer op een vijandige planeet en moet je op zoek naar je vermiste bemanning. De sci-fi game van 2 Ton Studios trapt de ID@Xbox Fall 2026 showcase af.
In Magenta Down draait het niet alleen om het vinden van je crew, maar ook om de keuzes die je onderweg maakt. Na de crash ligt de bemanning verspreid over het oppervlak van een afgelegen exoplaneet. Met weinig voorraden en een vijandige omgeving is het zaak om goed na te denken over je volgende stap. Volgens ontwikkelaar 2 Ton Studios draait de game om het omgaan met de gevolgen van keuzes die je maakt zonder alle informatie te hebben. Je moet rekening houden met het weer, straling en de conditie van je personage.
Knipperende lichten kunnen wijzen op een neergestorte voorraadcapsule, terwijl een herstelde antenne je kan helpen om een industriële buitenpost te vinden. Zulke aanwijzingen kunnen je op weg helpen, maar je moet zelf bepalen welke route je neemt. Ook verlaten mijnfaciliteiten vormen een risico. Tijdens een storm neemt je blootstelling aan straling toe en zie je minder van je omgeving. Je geigerteller waarschuwt je voor het gevaar, maar je moet ook letten op mogelijke schuilplaatsen, voorraden en sporen van wezens die op de planeet leven. De wezens op de planeet vormen een extra bedreiging. Als je ze provoceert, kunnen ze snel toeslaan en zijn ze gevaarlijk. Gevechten draaien volgens de ontwikkelaar niet om nauwkeurig mikken of ingewikkelde knoppencombinaties, maar om standhouden en op het juiste moment aanvallen.
Magenta Down verschijnt in 2027 voor Xbox Series en Xbox op pc. De ontwikkelaar deelt op een later moment meer informatie over de game.
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