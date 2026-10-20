Scramble Knights Online komt volgende week uit

Scramble Knights Online gooit het roer om en kiest voor een avontuur dat je samen met vrienden beleeft. De MMO-lite action-RPG verschijnt volgende week.

Ontwikkelaar Funktronic Labs heeft de focus van Scramble Knights Online flink veranderd. Na drie jaar werk besloot het team de nadruk op battle royale te schrappen en de game om te bouwen tot een MMO-lite. In de gedeelde wereld van Terracott speel je als een ridder in opleiding. Samen met andere spelers trek je eropuit om monsters te verslaan, dungeons te verkennen en opdrachten uit te voeren. Daarna keer je terug naar huis om nieuwe wapens en pantsers te maken, zodat je klaar bent voor het volgende avontuur. De game haalt inspiratie uit de korte quests van The Legend of Zelda. In de wereld kom je andere ridders tegen met wie je op pad kunt gaan. Scramble Knights Online krijgt ook PvP-invasies die doen denken aan Dark Souls. Daarbij kunnen andere spelers je avontuur verstoren.

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Op 26 oktober verschijnt Scramble Knights Online voor Xbox Series, pc en Xbox cloud, en komt hij naar Game Pass.