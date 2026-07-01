Slitherine neemt Warhammer Blood Bowl-licentie over van Nacon

De uitgever Slitherine verwerft de Warhammer Blood Bowl-licentie van het Franse Nacon. Ze hopen hiermee 'de continuïteit op lange termijn te waarborgen'.

Slitherine staat bekend om diens affiniteit met strategie- en Warhammer-games, dus het plaatje klopt al snel. Het bedrijft heeft de licentie, de uitgeefrechten en de backcatalogus van de op Warhammer gebaseerde Blood Bowl-franchise overgenomen. Het gaat hiermee ook meteen dienen als de uitgever achter de aanstaande Blood Bowl-game. Slitherine geeft aan de 'Blood Bowl-games actief te blijven ondersteunen en uitbreiden, met een sterke focus op feedback van de community, ontwikkeling op de lange termijn en blijvende betrokkenheid van de spelers'.

Cyanide Studio blijft verder de ontwikkelaar, wat natuurlijk fijn is voor de ontwikkelaars om zo toch meer bestaanszekerheid voor zichzelf te creëren. En dat is niet een vanzelfsprekende zaak. Nacon en diens moederbedrijf Big Ben Interactive verkeren in zwaar weer en ze moeten een aantal studio's zien te verkopen of sluiten, willen ze deze storm overleven. Zo werd de ontwikkelaar Spiders in de tussentijd al gesloten.

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