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Slitherine neemt Warhammer Blood Bowl-licentie over van Nacon

Door Bram Noteboom

De uitgever Slitherine verwerft de Warhammer Blood Bowl-licentie van het Franse Nacon. Ze hopen hiermee 'de continuïteit op lange termijn te waarborgen'.

Slitherine staat bekend om diens affiniteit met strategie- en Warhammer-games, dus het plaatje klopt al snel. Het bedrijft heeft de licentie, de uitgeefrechten en de backcatalogus van de op Warhammer gebaseerde Blood Bowl-franchise overgenomen. Het gaat hiermee ook meteen dienen als de uitgever achter de aanstaande Blood Bowl-game. Slitherine geeft aan de 'Blood Bowl-games actief te blijven ondersteunen en uitbreiden, met een sterke focus op feedback van de community, ontwikkeling op de lange termijn en blijvende betrokkenheid van de spelers'.

Cyanide Studio blijft verder de ontwikkelaar, wat natuurlijk fijn is voor de ontwikkelaars om zo toch meer bestaanszekerheid voor zichzelf te creëren. En dat is niet een vanzelfsprekende zaak. Nacon en diens moederbedrijf Big Ben Interactive verkeren in zwaar weer en ze moeten een aantal studio's zien te verkopen of sluiten, willen ze deze storm overleven. Zo werd de ontwikkelaar Spiders in de tussentijd al gesloten.

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Ben jij te porren voor een potje Blood Bowl? Laat het ons gerust weten.

Bron: gamesindustry.biz
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Blood Bowl III
Blood Bowl III

Reviewscore

1,5/5

Ontwikkelaar

Cyanide Studio

Uitgever

Nacon

Release

23 februari 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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