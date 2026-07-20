Solaire is een 'hot-blooded' RPG met stijlvolle PS1-visuals

Soms komt er een indiegame op je pad, waarvan je denkt: daar moeten we wat mee. We presenteren daarom maar al te graag de eerste trailer van de RPG Solaire!

Nee, we hebben het vandaag niet over een zonnige kerel uit de originele Dark Souls, maar het gaat om een fonkelnieuwe 'hot-blooded' RPG. Solaire hoopt spelers voor zich te winnen middels een unieke invalshoek op de bewezen turn-based role-playing game combat-formule. Elk personage heeft namelijk een eigen twist, waardoor je constant met nieuwe mechanics aan de haal gaat. Verder ervaar je deze game door de ogen van Claire; een premiejager die op elke job jaagt die er bestaat. Tijdens deze avontuurlijke reis komt ze nieuwe bondgenoten tegen, zoekt ze de confrontatie op met bombastische schurken en ontrafelt ze een plot om de wereld te vernietigen. Daar moet jij een stokje voor steken.

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Solaire is in ontwikkeling voor de pc.