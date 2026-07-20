Solaire is een 'hot-blooded' RPG met stijlvolle PS1-visuals
Soms komt er een indiegame op je pad, waarvan je denkt: daar moeten we wat mee. We presenteren daarom maar al te graag de eerste trailer van de RPG Solaire!
Nee, we hebben het vandaag niet over een zonnige kerel uit de originele Dark Souls, maar het gaat om een fonkelnieuwe 'hot-blooded' RPG. Solaire hoopt spelers voor zich te winnen middels een unieke invalshoek op de bewezen turn-based role-playing game combat-formule. Elk personage heeft namelijk een eigen twist, waardoor je constant met nieuwe mechanics aan de haal gaat. Verder ervaar je deze game door de ogen van Claire; een premiejager die op elke job jaagt die er bestaat. Tijdens deze avontuurlijke reis komt ze nieuwe bondgenoten tegen, zoekt ze de confrontatie op met bombastische schurken en ontrafelt ze een plot om de wereld te vernietigen. Daar moet jij een stokje voor steken.
Solaire is in ontwikkeling voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Ja, wil ik!
Ik vind dit niet ps1.
Teveel polygons.
Kijk naar dat grote slijm monster die een speler oppakt. Dat had ps1 nooit zo inbeeld kunnen brengen.
Wel zie ik dat het ps1 geïnspireerd is. Maar de haren zijn te mooi. De muren te scherp in details en zo nog wel wat. Ik denk bijna eerder ps2 stijl gfx in een ps1 sfeer game.
Vind dit er persoonlijk overigens wel leuk uitzien. In de gaten houden( ook al kan ik lang niet alles in de gaten houden wat interessant is)
Zelf vind ik het er wel leuk uit zien, al is PS1 niet mijn era.
Ik loop hier persoonlijk dus echt niet warm voor.. Vroeger was de ps1 geweldig. Maar kan nou niet zeggen dat het goed verouderd is en dat ik nu ps1 graphics in mijn huidige games wil.. Sterker nog, het schrikt me juist af haha!