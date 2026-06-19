Sony voert grote wijzigingen door in de bedrijfsstrategie
Sony lijkt zijn bedrijfsstrategie flink bij te sturen. Het bedrijf neemt officieel afscheid van zijn eerdere focus op first-party pc-releases, verwacht lagere winstmarges en zet tegelijkertijd flink in op het gebruik van AI.
Dat blijkt uit een jaarverslag dat Sony heeft ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission. Onder het kopje 'bedrijfsomgeving en strategie' zijn meerdere opvallende wijzigingen doorgevoerd. Waar Sony in het verslag van 2025 nog stelde te streven naar "duurzame en winstgevende groei", is in de versie van 2026 dat laatste deel geschrapt en keert alleen de "duurzame groei" nog terug. Die subtiele wijziging wijst erop dat het bedrijf rekening houdt met lagere winstmarges, waarschijnlijk als gevolg van de stijgende chipkosten.
Daarnaast lijkt Sony definitief afscheid te nemen van de ambitie om first-party PlayStation-games naar pc te brengen. Eerder dit jaar bracht journalist Jason Schreier al het nieuws naar buiten dat Sony zijn pc-strategie zou heroverwegen. In het jaarverslag van 2025 stond nog dat Sony van plan was "zijn inspanningen voort te zetten om first-party titels uit te brengen op meerdere platformen, waaronder pc". Dit gedeelte is volledig geschrapt uit de huidige versie.
Opvallende genoeg, of misschien ook niet, is er een nieuwe passage over AI toegevoegd waarin Sony benadrukt dat het bedrijf "AI inzet om de creativiteit van studio's te ontketenen en de PlayStation-ervaring verder te verbeteren". Wat vind jij van het gebruik van AI bij de ontwikkeling van games?
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
-
Nieuws
Vier Independence Day 2026 in GTA Online
Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.8 reacties
-
Trailer
The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord
Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.2 reacties
-
Ranked
Ranked: Alle DOOM-games op een rijtje
Met DOOM: The Dark Ages | Revelations in aantocht is het tijd om stil te staan bij deze legendarische FPS-reeks. Check hier de Ranked van de DOOM-games!28 reacties
-
Nieuws
Danganronpa 2x2 uitgesteld naar 2027, bekijk nu de features
Danganronpa 2x2 is helaas uitgesteld. De moderne versie van Danganronpa 2: Goodbye Despair bevat echter een compleet nieuw scenario en verbeterde visuals.2 reacties
AI is echt het meest kansloze troep van deze tijd, huizen en energie crisis maar lekker energieslurpende datacenters bouwen voor gebruik van ai.
En ondertussen het klootjes volk vingertje naar elkaar wijzen voor de problemen. Een poppenkast van hoge kwaliteit in 2026.
Geef me een Delorian, een fluxcondensator en wat plutonium voor een enkele rit naar het verleden waar onze planeet nog niet bezoedeld werd met deze onethische technologie.
Ai wordt de redding van de industrie. Blij om te zien dat veel mensen ondertussen hun mening iets wat hebben aangepast naar positieve zin. Sony kan wat dat betreft altijd wonderen verrichten.
Voordeel: AAA blijft bestaan.
Nadeel: Werkloosheid wordt een probleem.
AI vind ik irritanter als het aan de consumenten kant door de strot wordt geduwd, dan wanneer het wordt gebruikt voor tooling zoals game of software development.
Ik gebruik AI ook op een productieve manier voor mijzelf.
Ik denk dat AI misschien wel de redding is voor de gaming industrie. AAA games worden steeds duurder om te maken waardoor steeds minder risico's worden genomen. Daarnaast is de ontwikkeltijd ook steeds langer. Daardoor komen steeds minder unieke echt goede AAA games uit. Als games sneller en goedkoper gemaakt kunnen worden kan er meer tijd besteed worden aan zaken als verhaal en vormgeving. Dit zou voor zowel ontwikkelaars als gamers voordelen bieden.
Nou ik zie AI als een grote win voor het bedrijf en de shareholders.
Manager:
Mensen, ik heb 30 bomen nodig. Laten we deze met veel enthousiasme in 5 dagen tot een goed eind brengen.
Ook de Manager:
Dan kunnen we ons AI systeem voeden met die 30 bomen en hebben we in een paar seconden 100 imitaties en dat in jullie creatieve stijl.
De Manager zijn besluit:
Bedankt voor de maar 30 en tijdrovende bomen. Wij kunnen nu verder zonder u.
Dit is misschien belachelijk geformuleerd, maar ik zie het zo wel gebeuren. Alles gaat versneld worden. Helaas ook het beëindigen van de creatieve loopbanen gaat versneld worden door AI.
Als ze er de creativiteit mee ontketenen vind The Rock het goed klinken. Wat een gezever toch weer 😂
Slecht nieuws voor gameontwikkelaars en uiteindelijk ook voor gamers. Laten we hopen dat die AI kanttekening er alleen bij is gezet om investeerders gerust te stellen, en dat de ontwikkelaars zelf de vrijheid behouden om te beslissen niet met AI te werken. Maar ook Sony is een groot bedrijf, dus ik vrees van niet...