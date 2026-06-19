Sony voert grote wijzigingen door in de bedrijfsstrategie

Sony lijkt zijn bedrijfsstrategie flink bij te sturen. Het bedrijf neemt officieel afscheid van zijn eerdere focus op first-party pc-releases, verwacht lagere winstmarges en zet tegelijkertijd flink in op het gebruik van AI.

Dat blijkt uit een jaarverslag dat Sony heeft ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission. Onder het kopje 'bedrijfsomgeving en strategie' zijn meerdere opvallende wijzigingen doorgevoerd. Waar Sony in het verslag van 2025 nog stelde te streven naar "duurzame en winstgevende groei", is in de versie van 2026 dat laatste deel geschrapt en keert alleen de "duurzame groei" nog terug. Die subtiele wijziging wijst erop dat het bedrijf rekening houdt met lagere winstmarges, waarschijnlijk als gevolg van de stijgende chipkosten.

Daarnaast lijkt Sony definitief afscheid te nemen van de ambitie om first-party PlayStation-games naar pc te brengen. Eerder dit jaar bracht journalist Jason Schreier al het nieuws naar buiten dat Sony zijn pc-strategie zou heroverwegen. In het jaarverslag van 2025 stond nog dat Sony van plan was "zijn inspanningen voort te zetten om first-party titels uit te brengen op meerdere platformen, waaronder pc". Dit gedeelte is volledig geschrapt uit de huidige versie.

Opvallende genoeg, of misschien ook niet, is er een nieuwe passage over AI toegevoegd waarin Sony benadrukt dat het bedrijf "AI inzet om de creativiteit van studio's te ontketenen en de PlayStation-ervaring verder te verbeteren". Wat vind jij van het gebruik van AI bij de ontwikkeling van games?