Soulslike Pawned Souls maakt schaken nog ingewikkelder

Normaliter ben ik niet zo van de über-indiegames, maar na het zien van Pawned Souls op Dexerto kan ik het niet laten om toch even de game onder de aandacht te brengen. Pawned Souls combineert namelijk een ouderwets potje schaken met Dark Souls.

Schaken is al een beetje de soulslike van de denksport, maar Pawned Souls neemt de moeilijkheid wel heel erg serieus. In de game besturen we een simpele pion. Hoewel pionnen doorgaans in grote getale voorkomen en relatief weinig kunnen ten opzichte van andere schaakstukken, zijn deze een essentieel onderdeel van het spel. Zo ook hier, want deze eenzame pion moet het opnemen tegen allerhande schaakstukken om te kunnen promoveren. Hierbij bewegen zowel jijzelf als de vijanden volgens eigen bewegingspatronen. Positionering is dan ook een vereiste, wil je niet in de val van een toren of loper lopen.

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Helaas moeten we nog even wachten op een potje zelfkastijding. Pawned Souls is namelijk aangekondigd voor een pc-release in Q3 2027. Solo-ontwikkelaar Mika heeft echter al wel een speelbare build van Pawned Souls op itch.io gepubliceerd.