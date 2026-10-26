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Soulslike Pawned Souls maakt schaken nog ingewikkelder

Door Rudy Wijnberg
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Normaliter ben ik niet zo van de über-indiegames, maar na het zien van Pawned Souls op Dexerto kan ik het niet laten om toch even de game onder de aandacht te brengen. Pawned Souls combineert namelijk een ouderwets potje schaken met Dark Souls.

Schaken is al een beetje de soulslike van de denksport, maar Pawned Souls neemt de moeilijkheid wel heel erg serieus. In de game besturen we een simpele pion. Hoewel pionnen doorgaans in grote getale voorkomen en relatief weinig kunnen ten opzichte van andere schaakstukken, zijn deze een essentieel onderdeel van het spel. Zo ook hier, want deze eenzame pion moet het opnemen tegen allerhande schaakstukken om te kunnen promoveren. Hierbij bewegen zowel jijzelf als de vijanden volgens eigen bewegingspatronen. Positionering is dan ook een vereiste, wil je niet in de val van een toren of loper lopen.

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Helaas moeten we nog even wachten op een potje zelfkastijding. Pawned Souls is namelijk aangekondigd voor een pc-release in Q3 2027. Solo-ontwikkelaar Mika heeft echter al wel een speelbare build van Pawned Souls op itch.io gepubliceerd.

Bron: Dexerto
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2837 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Pawned Souls
Pawned Souls

Ontwikkelaar

Mika

Uitgever

Mika

Release

Q3 2027

Platforms

PC
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Reacties
Avatar 🕷️Monojaxx🎃
🕷️Monojaxx🎃
lvl19 Endgamer
2 uur geleden

Nou ja zeg…

GIF via GIPHY
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Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden

Dit is uniek.
Ik hou wel van schaken maar dit is toch wel even want anders.

Wel leuk dat ze dit als inspiratie konden vinden om een Soulslike op te baseren.

Interessant om te kijken maar ik ben niet echt een souls liefhebber.
Ik pijnig mezelf zo al wel met games.
Als ik al 6 uur nodig had voor de eerde missie van Sniper elite 5 ( en ja dat kwam puur door mezelf en niet omdat te game zo moeilijk is) dan vind ik het zo wel mooi HAhah

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