Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Stardew Valley-opvolger Haunted Chocolatier is een Action-RPG

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

In een interview met GQ geeft Eric Barone, ontwikkelaar van Stardew Valley, eindelijk wat meer informatie over zijn aankomende game Haunted Chocolatier. Hoewel de spirtuele opvolger van Stardew Valley nog altijd een 'town game' is, draait het komende avontuur hoofdzakelijk om actie. Barone omschrijft Haunted Chocolatier namelijk als een action-RPG met de nadruk op avontuur.

Haunted Chocolatier info

Vol verwachting kijken spelers uit naar Haunted Chocolatier, het nieuwe project van Eric Barone. De game is al geruime tijd in ontwikkeling, maar Barone houdt de kaarten tegen de de borst wanneer het aankomt op zijn huidige project. In het interview met GQ worden er echter toch wat details prijsgegeven. Zo omschrijft Barone Haunted Chocolatier als volgt:

“It is still what I call a town game, but it's more of an action RPG - the main focus is more about adventuring, finding equipment and getting more powerful. There are monsters, there are boss fights.”

Haunted chocolatier1

Hiermee trekt Barone een vergelijking met Stardew Valley's mijnen, waar spelers zeldzame mineralen kunnen vinden. Zo geeft Barone aan dat hijzelf eigenlijk enkel de mijnen verkent in Stardew Valley, waardoor zijn nieuwste project meer in lijn met de meer intense setting van Stardew Valley is.

Het blijft vooralsnog een mysterie wanneer we Haunted Chocolatier kunnen verwachten. Zo geeft Barone te kennen dat hij geen releasedatum bekend gaat maken. In Barones eigen woorden: “The game will come out when it’s done”.

Bron: GQ
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2775 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Haunted Chocolatier
Haunted Chocolatier

Ontwikkelaar

ConcernedApe

Uitgever

ConcernedApe

Release

-

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
54 minuten geleden

Ben benieuwd ookal begin ik wel wat rpg moe te worden.

Er verschijnen zoveel games in het rpg genre, dat het mij wat tegen gaat staan. Ze vliegen je om de oren.

Maar wel een dev die zijn game blijft ondersteunen en verbeteren zonder er meer voor te vragen.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord