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Start de week met de opening van Dragon Ball Super: Beerus

Door Rudy Wijnberg
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Voor iedereen die de maandag even lekker wil beginnen, heeft Toei wat moois klaarstaan. De animatiestudio heeft namelijk zojuist de openingcinematic voor Dragon Ball Super: Beerus online gezet.

Gillende gitaren, emotionele lyrics en lekker veel ki-charges. Zo kunnen we denk ik de opener van Dragon Ball Super: Beerus omschrijven. De lopende anime is echter niet nieuw. Het is namelijk een herconstructie van de Dragon Ball Super God of Destruction Beerus- en Golden Frieza-saga's. Dat mag de pret echter niet drukken, want de beelden zijn nog altijd even prettig om te begluren.

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De eerste aflevering van Dragon Ball Super: Beerus is nu te bekijken via Crunchyroll. Kijk je liever via Netflix, dan moet je helaas wachten tot aankomende zondag 18 oktober.

Bron: Toei Animation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2775 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Is dit straks netflix in het engels te kijken, of alleen in het japans. Dbz is de enige anime die ik liever in het engels kijk door jeugdsentiment

0
Avatar Paasei
Paasei
lvl6 Combo Juggler
5 uur geleden

Het waren al twee films, toen een serie en nu weer een serie? Verwarrend.

0
Avatar ThePebble
ThePebble
lvl2 Journey Awaits!
6 uur geleden

Heb de eerste episode gekeken, het ziet er zeker beter uit als je het vergelijk met de eerste uitgaven. Maar verder vind ik dit nou niet echt meer waarde hebben voor dbs. Dus ik wacht wel tot eind volgend jaar wanneer ze met de nieuwe arcs gaan komen.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
8 uur geleden

Ben absoluut een DB fan en heb ook alle seizoenen van Super gezien. Om die reden niet echt interesse in dit, aangezien het geen echt nieuwe content is. En Super is best vermakelijk maar ook niet meer dan dat, terwijl DB Z natuurlijk legendarisch goed is.

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
8 uur geleden

Het is geen Rock the Dragon. Maar het is zeker wel een degelijke intro.

0
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