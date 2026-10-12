Start de week met de opening van Dragon Ball Super: Beerus

Voor iedereen die de maandag even lekker wil beginnen, heeft Toei wat moois klaarstaan. De animatiestudio heeft namelijk zojuist de openingcinematic voor Dragon Ball Super: Beerus online gezet.

Gillende gitaren, emotionele lyrics en lekker veel ki-charges. Zo kunnen we denk ik de opener van Dragon Ball Super: Beerus omschrijven. De lopende anime is echter niet nieuw. Het is namelijk een herconstructie van de Dragon Ball Super God of Destruction Beerus- en Golden Frieza-saga's. Dat mag de pret echter niet drukken, want de beelden zijn nog altijd even prettig om te begluren.

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De eerste aflevering van Dragon Ball Super: Beerus is nu te bekijken via Crunchyroll. Kijk je liever via Netflix, dan moet je helaas wachten tot aankomende zondag 18 oktober.