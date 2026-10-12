Start de week met de opening van Dragon Ball Super: Beerus
Voor iedereen die de maandag even lekker wil beginnen, heeft Toei wat moois klaarstaan. De animatiestudio heeft namelijk zojuist de openingcinematic voor Dragon Ball Super: Beerus online gezet.
Gillende gitaren, emotionele lyrics en lekker veel ki-charges. Zo kunnen we denk ik de opener van Dragon Ball Super: Beerus omschrijven. De lopende anime is echter niet nieuw. Het is namelijk een herconstructie van de Dragon Ball Super God of Destruction Beerus- en Golden Frieza-saga's. Dat mag de pret echter niet drukken, want de beelden zijn nog altijd even prettig om te begluren.
De eerste aflevering van Dragon Ball Super: Beerus is nu te bekijken via Crunchyroll. Kijk je liever via Netflix, dan moet je helaas wachten tot aankomende zondag 18 oktober.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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