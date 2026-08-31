Stranded Deep 2 duikt op met eerste teaser trailer

De cultklassieker Stranded Deep heeft een vervolg ontvangen. North Beach Games verlaat de oceaan en presenteert een eindeloze rivier aan gevaren.

De survivalgame werd onthuld tijdens het Steam PvE Survival Crafting Fest, want zeg nou zelf: deze titel past perfect in dat plaatje. Waar je in de eerste game nog rond dobberde op een vlot in een van de zeven zeeën, komen spelers nu terecht in een woestenij waar een rivier tot in de eeuwigheid zich door het barre landschap kronkelt. De rivier geeft en de rivier neemt. Dit zien we dan ook terug in de aankondigingstrailer, waar krokodillen en nijlpaarden voor het nodige gevaar zorgen. Heb jij wel oren naar Stranded Deep 2? Dan kan je de game nu wishlisten via de officiële Steam-pagina.

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Stranded Deep 2 is in ontwikkeling voor de pc. De survivalgame komt eerst via Steam Early Access te verschijnen.