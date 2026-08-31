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gamescom 2026

Stranded Deep 2 duikt op met eerste teaser trailer

Door Bram Noteboom
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De cultklassieker Stranded Deep heeft een vervolg ontvangen. North Beach Games verlaat de oceaan en presenteert een eindeloze rivier aan gevaren.

De survivalgame werd onthuld tijdens het Steam PvE Survival Crafting Fest, want zeg nou zelf: deze titel past perfect in dat plaatje. Waar je in de eerste game nog rond dobberde op een vlot in een van de zeven zeeën, komen spelers nu terecht in een woestenij waar een rivier tot in de eeuwigheid zich door het barre landschap kronkelt. De rivier geeft en de rivier neemt. Dit zien we dan ook terug in de aankondigingstrailer, waar krokodillen en nijlpaarden voor het nodige gevaar zorgen. Heb jij wel oren naar Stranded Deep 2? Dan kan je de game nu wishlisten via de officiële Steam-pagina.

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Stranded Deep 2 is in ontwikkeling voor de pc. De survivalgame komt eerst via Steam Early Access te verschijnen.

Bron: North Beach Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5380 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Stranded Deep 2
Stranded Deep 2

Ontwikkelaar

North Beach Games

Uitgever

North Beach Games

Release

-

Platforms

PC
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