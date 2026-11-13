Supermarkt Simulator opent de deuren op consoles

Droom jij van een baantje in de supermarkt waar je voor saus de vakken staat te vullen? Grijp nu je kans, want Supermarket Simulator is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2!

Supermarket Simulator is al even beschikbaar voor pc, maar is nu dus ook verschenen voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2. In de game starten we een eigen buurtwinkel die we langzamerhand moeten ontwikkelen tot de go-to-supermarkt van de omgeving. Dat doen we door licenties voor producten aan te schaffen, de winkel in te richten en natuurlijk de schappen goedgevuld te houden. Dat doe je gelukkig niet alleen. Supermarket Simulator is namelijk volledig in co-op te spelen!

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Supermarket Simulator is nu met een tijdelijke korting van 20 procent verkrijgbaar, waardoor de game voor € 15,99 is aan te schaffen. Dit is eveneens van toepassing op de Super Bundle, die maar liefst zeven DLC's en de basegame bevat. Deze bundel is nu tijdelijk voor € 31,99 verkrijgbaar.