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Supermarkt Simulator opent de deuren op consoles

Door Rudy Wijnberg
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Droom jij van een baantje in de supermarkt waar je voor saus de vakken staat te vullen? Grijp nu je kans, want Supermarket Simulator is nu beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2!

Supermarket Simulator is al even beschikbaar voor pc, maar is nu dus ook verschenen voor PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2. In de game starten we een eigen buurtwinkel die we langzamerhand moeten ontwikkelen tot de go-to-supermarkt van de omgeving. Dat doen we door licenties voor producten aan te schaffen, de winkel in te richten en natuurlijk de schappen goedgevuld te houden. Dat doe je gelukkig niet alleen. Supermarket Simulator is namelijk volledig in co-op te spelen!

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Supermarket Simulator is nu met een tijdelijke korting van 20 procent verkrijgbaar, waardoor de game voor € 15,99 is aan te schaffen. Dit is eveneens van toepassing op de Super Bundle, die maar liefst zeven DLC's en de basegame bevat. Deze bundel is nu tijdelijk voor € 31,99 verkrijgbaar.

Bron: Silver Lining Interactive
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2904 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Supermarket Simulator
Supermarket Simulator

Ontwikkelaar

Nokta Games

Uitgever

Nokta Games

Release

19 juni 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Lijkt me best leuk, maar ben wat huiverig dit met een controller te spelen.

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