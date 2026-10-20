Surrealistische platformer Abelina toont het bestaan tussen leven en dood
De combat-loze 3D-platformer Abelina weet de interesse te prikkelen met een pakkende aankondigingstrailer. Hoe draag jij je 'rugzakje' het hiernamaals in?
Dat is de centrale vraag die eensmansontwikkelaar Gabe Askew en uitgever Indieformer vragen. In Abelina speel je als Vasily die een tijdje geleden zijn laatste adem uitblies. Sinds die gebeurtenis probeert hij in het hiernamaals, niet de hemel of hel, zijn geluk weer te vinden. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Terwijl hij dit onwaarschijnlijk grensgebied doorloopt, is een tragedie verantwoordelijk voor het verstoren van de vrede. Nu is het aan Vasily om de wildernis door te trekken, al houdt hij de redenen waarom hij het voor zichzelf doet behoorlijk geheim. Ben jij bereid deze bizarre met de hand gemaakte wereld te verkennen? Check hieronder de gameplaytrailer voor een duidelijk beeld van de game en mocht het mysterie je interesse doen prikkelen, dan kan je meteen naar de Steam-pagina om een wishlist te plaatsen.
Abelina is beschikbaar in vroeg 2027 voor de pc via Steam.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Gerucht
Gerucht: Vampire: The Masquerade - Bloodlines krijgt remaster
Is er een remaster in de maak van Vampire: The Masquerade - Bloodlines? Rockband Genitorturers lijkt meer te weten!0 reacties
-
Nieuws
Cyberpunk 2077 krijgt gratis Cyberpunk: Edgerunners 2-update
CD Projekt Red kondigt gratis content voor Cyberpunk 2077 aan rond de release van Edgerunners 2. Kijk morgen de livestream!5 reacties
-
Nieuws
Decompilatie website stopt: "AI maakt de community stuk"
Decompilatie website decomp.dev sluit zijn deuren wegens AI. Volgens maker @encounter breekt AI de community af.4 reacties
-
Trailer
Mortal Shell II ontvangt gratis contentupdate Rotten Autumn
Mortal Shell II, de veelgeprezen soulslike van Playstack en Cold Symmetry, ontvangt een gratis contentupdate, genaamd Rotten Autumn.0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.