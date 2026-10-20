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Surrealistische platformer Abelina toont het bestaan tussen leven en dood

Door Bram Noteboom
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De combat-loze 3D-platformer Abelina weet de interesse te prikkelen met een pakkende aankondigingstrailer. Hoe draag jij je 'rugzakje' het hiernamaals in?

Dat is de centrale vraag die eensmansontwikkelaar Gabe Askew en uitgever Indieformer vragen. In Abelina speel je als Vasily die een tijdje geleden zijn laatste adem uitblies. Sinds die gebeurtenis probeert hij in het hiernamaals, niet de hemel of hel, zijn geluk weer te vinden. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Terwijl hij dit onwaarschijnlijk grensgebied doorloopt, is een tragedie verantwoordelijk voor het verstoren van de vrede. Nu is het aan Vasily om de wildernis door te trekken, al houdt hij de redenen waarom hij het voor zichzelf doet behoorlijk geheim. Ben jij bereid deze bizarre met de hand gemaakte wereld te verkennen? Check hieronder de gameplaytrailer voor een duidelijk beeld van de game en mocht het mysterie je interesse doen prikkelen, dan kan je meteen naar de Steam-pagina om een wishlist te plaatsen.

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Abelina is beschikbaar in vroeg 2027 voor de pc via Steam.

Bron: Gabe Askew
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5712 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Abelina
Abelina

Ontwikkelaar

Gabe Askew

Uitgever

Indieformer

Release

2027

Platforms

PC
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