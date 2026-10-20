Surrealistische platformer Abelina toont het bestaan tussen leven en dood

De combat-loze 3D-platformer Abelina weet de interesse te prikkelen met een pakkende aankondigingstrailer. Hoe draag jij je 'rugzakje' het hiernamaals in?

Dat is de centrale vraag die eensmansontwikkelaar Gabe Askew en uitgever Indieformer vragen. In Abelina speel je als Vasily die een tijdje geleden zijn laatste adem uitblies. Sinds die gebeurtenis probeert hij in het hiernamaals, niet de hemel of hel, zijn geluk weer te vinden. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Terwijl hij dit onwaarschijnlijk grensgebied doorloopt, is een tragedie verantwoordelijk voor het verstoren van de vrede. Nu is het aan Vasily om de wildernis door te trekken, al houdt hij de redenen waarom hij het voor zichzelf doet behoorlijk geheim. Ben jij bereid deze bizarre met de hand gemaakte wereld te verkennen? Check hieronder de gameplaytrailer voor een duidelijk beeld van de game en mocht het mysterie je interesse doen prikkelen, dan kan je meteen naar de Steam-pagina om een wishlist te plaatsen.

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Abelina is beschikbaar in vroeg 2027 voor de pc via Steam.