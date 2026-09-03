Tamagotchi Ring van Bandai komt spoedig te verschijnen
Kom jij uit de jaren '90? Dan ben je vast en zeker bekend met Tamagotchi, de digitale huisdieren die continu de digitale woonkamers onderkakten. Het merk Tamagotchi is nog altijd springlevend en komt in april 2027 in een wel heel unieke vorm te verschijnen. Binnenkort is de Tamagotchi Ring van Bandai namelijk verkrijgbaar!
Helaas lijkt de aangekondigde Tamagotchi Ring vooralsnog enkel in Japan te verschijnen, maar een leuke gadget is het desalniettemin. De ring is voorzien van een schermpje en een aantal toetsen, waardoor we onze Tamagotchi niet langer aan de sleutels hoeven te hangen. Pre-orders zijn nu gestart en worden gesloten op 6 oktober 2026. Het daadwerkelijke product wordt in april 2027 verscheept. Duur is de gadget overigens niet. De Tamagotchi Ring kost je namelijk slechts ¥7.700, wat omgerekend €42,50 is.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ben benieuwd of dit aanslaat en hierheen komt.
Is Tamagotchi nog altijd populair dan?
The Rock vond dit destijds zooooooo dom 😂