Tamagotchi Ring van Bandai komt spoedig te verschijnen

Kom jij uit de jaren '90? Dan ben je vast en zeker bekend met Tamagotchi, de digitale huisdieren die continu de digitale woonkamers onderkakten. Het merk Tamagotchi is nog altijd springlevend en komt in april 2027 in een wel heel unieke vorm te verschijnen. Binnenkort is de Tamagotchi Ring van Bandai namelijk verkrijgbaar!

Helaas lijkt de aangekondigde Tamagotchi Ring vooralsnog enkel in Japan te verschijnen, maar een leuke gadget is het desalniettemin. De ring is voorzien van een schermpje en een aantal toetsen, waardoor we onze Tamagotchi niet langer aan de sleutels hoeven te hangen. Pre-orders zijn nu gestart en worden gesloten op 6 oktober 2026. Het daadwerkelijke product wordt in april 2027 verscheept. Duur is de gadget overigens niet. De Tamagotchi Ring kost je namelijk slechts ¥7.700, wat omgerekend €42,50 is.

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