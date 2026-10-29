Tanuki: Pon's Summer komt in november 2026 pakketjes bezorgen

Het doldwaze avontuur van Tanuki: Pon's Summer start over enkele dagen. Check hier de releasedatum-trailer!

Mocht je onze Tanuki: Pon's Summer-preview hebben gemist, dit is een game die stiekem veel te bieden heeft. In de basis speel je als Pon, een lui beertje met een hart van goud. Hij heeft een parttime job bij het postkantoor, maar hij doet een stuk meer dan simpelweg pakketjes bezorgen. Nee, het doel is uiteindelijk om de vele tempels te herstellen, voordat de zomer tot zijn einde komt en er een groot festival plaatsvindt. Om dit voor elkaar te krijgen dien je nieuwe vrienden te maken en hen te helpen met diverse klusjes. De onderstaande trailer geeft een goede 'slice-of-life' indruk. Ook komt Tanuki: Pon's Summer naar nog niet eerder aangekondigde platformen.

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Tanuki: Pon's Summer is beschikbaar vanaf 10 november 2026 voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series X|S, én Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.