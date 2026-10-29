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Tanuki: Pon's Summer komt in november 2026 pakketjes bezorgen

Door Bram Noteboom
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Het doldwaze avontuur van Tanuki: Pon's Summer start over enkele dagen. Check hier de releasedatum-trailer!

Mocht je onze Tanuki: Pon's Summer-preview hebben gemist, dit is een game die stiekem veel te bieden heeft. In de basis speel je als Pon, een lui beertje met een hart van goud. Hij heeft een parttime job bij het postkantoor, maar hij doet een stuk meer dan simpelweg pakketjes bezorgen. Nee, het doel is uiteindelijk om de vele tempels te herstellen, voordat de zomer tot zijn einde komt en er een groot festival plaatsvindt. Om dit voor elkaar te krijgen dien je nieuwe vrienden te maken en hen te helpen met diverse klusjes. De onderstaande trailer geeft een goede 'slice-of-life' indruk. Ook komt Tanuki: Pon's Summer naar nog niet eerder aangekondigde platformen.

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Tanuki: Pon's Summer is beschikbaar vanaf 10 november 2026 voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series X|S, én Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Bron: Critical Reflex
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5779 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot TANUKI: Pon's Summer
TANUKI: Pon's Summer

Ontwikkelaar

Denkiworks

Uitgever

CRITICAL REFLEX

Release

10 november 2026

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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