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TCG-event Collect‑a‑Con keert terug in Egmond aan Zee

Door Bram Noteboom
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Gek op gaming, trading card games, popculture collectibles en exclusieve merchandise? Zorg dan dat je Collect‑a‑Con in Egmond aan Zee een bezoekje brengt!

Collect‑a‑Con is een Nederlands evenement, waarbij verzamelaars en gamers van alle leeftijden welkom zijn. Het draait om alles wat te maken heeft met collectibles zoals TCG’s, Star Wars, Sports Cards, Anime, Pokémon, Funko, Comics en uiteraard heel veel games. Dit is de tweede keer dat Collect‑a‑Con een opkomst maakt. Ditmaal in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee op 20 en 21 september van 10:00 uur tot 16:00 uur. Naast het aanschaffen van de exclusieve merch kun je meedoen aan aan toernooien. Denk hierbij aan een Pokémon Card Game-toernooi en je kan ook deelnemen aan een Mario Kart World-competitie op de Nintendo Switch 2. Reguliere tickets worden verkocht voor €10.99, waarbij een weekend ticket (oftewel voor beide dagen) je €19.50 kost.

CollectaCon event 2025

Zie jij Collect‑a‑Con zitten? Laat het ons weten!

Bron: Collect‑a‑Con
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5340 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Pokémon TCG

Ontwikkelaar

The Pokémon Company International

Uitgever

The Pokémon Company

Release

-

Platforms

TCG
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