TCG-event Collect‑a‑Con keert terug in Egmond aan Zee

Gek op gaming, trading card games, popculture collectibles en exclusieve merchandise? Zorg dan dat je Collect‑a‑Con in Egmond aan Zee een bezoekje brengt!

Collect‑a‑Con is een Nederlands evenement, waarbij verzamelaars en gamers van alle leeftijden welkom zijn. Het draait om alles wat te maken heeft met collectibles zoals TCG’s, Star Wars, Sports Cards, Anime, Pokémon, Funko, Comics en uiteraard heel veel games. Dit is de tweede keer dat Collect‑a‑Con een opkomst maakt. Ditmaal in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee op 20 en 21 september van 10:00 uur tot 16:00 uur. Naast het aanschaffen van de exclusieve merch kun je meedoen aan aan toernooien. Denk hierbij aan een Pokémon Card Game-toernooi en je kan ook deelnemen aan een Mario Kart World-competitie op de Nintendo Switch 2. Reguliere tickets worden verkocht voor €10.99, waarbij een weekend ticket (oftewel voor beide dagen) je €19.50 kost.

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