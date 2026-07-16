Teaser van The Batman Part II toont look van Robert Pattinson
Smacht je naar een nieuwe Batman-film? Dan moet je helaas nog even wachten. The Batman Part II verschijnt namelijk pas in 2028. Om het wachten iets te verzachten, is er wel een korte teaser verschenen waarmee we een eerste blik krijgen op de nieuwe look van Robert Pattinson in The Batman Part II.
De The Batman Part II 'Camera Test'-teaser is precies wat de naam doet vermoeden. In de korte video krijgen we onder het genot van sfeervolle muziek een eerste blik op Batman uit het aankomende vervolg. Robert Pattinson keert opnieuw terug als Bruce Wayne/ Batman. Daarnaast zien we ook sterren zoals Scarlett Johansson, Colin Farrell, Andy Serkis en meer voorbijkomen.
De regie is wederom in handen van Matt Reeves, bekend van onder andere The Batman (2022), Cloverfield en Dawn of the Planet of the Apes.
The Batman Part II verschijnt op 18 februari 2028 wereldwijd in de bioscoop.
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Ohh nice! Deel 1 vond ik wel cool enkel wist ik al n beetje waar t verhaal heen wilde gaan doordat ik veel Batman content had gezien en gespeeld (TellTale games) en daardoor voelde t wel wat minder ofzo. Wel vond ik de lenstechnieken erg cool en de shots waren duister en goed uitgedacht alleen soms moest je wel goed kijken om t goed binnen te krijgen maar ik zie graag meer daarvan en meer actie want deel 1 voelde alsof dat nog n beetje ontbrak, wat een oké insteek is voor t type film maar nu mag t wel wat meer van de grond komen. Zin in deel 2 wel! :) 6 jaar later haha.
Mijn favo batman film(trilogy) is nog steeds the dark knight.. Wat een bangers waren dat zeg!
Ik heb The Batman in de bios gezien, en vond die niet zo vet als dark knight, maar wel mee vermaakt. Maar zit er aan te denken binnenkort de film nog eens te bekijken om er nou echt eens een goed oordeel over te kunnen vellen! ;-)
Zin in dit vervolg. Eerste deel was vet!
Het nieuwe logo blijft aanvoelen als een platgestampt origami zwaantje..
Dat kun je niet eens een teaser noemen. 😂