Teaser van The Batman Part II toont look van Robert Pattinson

Smacht je naar een nieuwe Batman-film? Dan moet je helaas nog even wachten. The Batman Part II verschijnt namelijk pas in 2028. Om het wachten iets te verzachten, is er wel een korte teaser verschenen waarmee we een eerste blik krijgen op de nieuwe look van Robert Pattinson in The Batman Part II.

De The Batman Part II 'Camera Test'-teaser is precies wat de naam doet vermoeden. In de korte video krijgen we onder het genot van sfeervolle muziek een eerste blik op Batman uit het aankomende vervolg. Robert Pattinson keert opnieuw terug als Bruce Wayne/ Batman. Daarnaast zien we ook sterren zoals Scarlett Johansson, Colin Farrell, Andy Serkis en meer voorbijkomen.

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De regie is wederom in handen van Matt Reeves, bekend van onder andere The Batman (2022), Cloverfield en Dawn of the Planet of the Apes.

The Batman Part II verschijnt op 18 februari 2028 wereldwijd in de bioscoop.