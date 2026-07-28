Techland brengt Dying Light 2 naar PlayStation Plus-games augustus 2026
De PlayStation Plus-games van augustus 2026 zijn vooral geschikt voor de horrorgame-liefhebbers, al komen de casual multiplayer-fanaten ook aan hun trekken. We bespreken hier de gehele line-up!
Het paradepaardje van deze maand is de zombiegame van Techland, genaamd Dying Light 2. Spelers krijgen de kans om de moderne Reloaded Edition te claimen via PlayStation Plus. Het bevat de basegame, de Bloody Ties-DLC, de grote Firearms-update met geweer-gameplay en coöp-missies en nog veel meer. Verder wordt de uitstekende hommage aan retro-horror Signalis toegevoegd. Mocht je van de klassiekers, zoals Resident Evil en Silent Hill, houden, dan is dit een must-play. Verder wordt de PlayStation Plus-opstelling verrijkt met een ware Day One-toevoeging in de vorm van de friendslop-game Big Walk. Voor de duidelijkheid, dit is het volledige overzicht:
- Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4
- Big Walk | PS5
- Signalis | PS4
Vanaf 6 augustus 2026 is het daarnaast mogelijk om via PlayStation Plus het MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Pack binnen te halen. Ideaal als je van plan bent de game aan te schaffen, want met deze bonus claim je vijf avatars en in-game Result Screen Character Poses van twintig personages. Ben je tevreden met de line-up van deze maand? Laat het vooral even weten!
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Tof DL2 stond op mn wishlist dus dat is lekker. Ook door deze tekst nieuwsgierig naar Signalis.
Erg leuke franchise, deel 2 is wel wat teveel gericht op RPG wat mij betreft, maar the beast maakt dat meer dan goed 💪