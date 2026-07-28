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Techland brengt Dying Light 2 naar PlayStation Plus-games augustus 2026

Door Bram Noteboom
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De PlayStation Plus-games van augustus 2026 zijn vooral geschikt voor de horrorgame-liefhebbers, al komen de casual multiplayer-fanaten ook aan hun trekken. We bespreken hier de gehele line-up!

Het paradepaardje van deze maand is de zombiegame van Techland, genaamd Dying Light 2. Spelers krijgen de kans om de moderne Reloaded Edition te claimen via PlayStation Plus. Het bevat de basegame, de Bloody Ties-DLC, de grote Firearms-update met geweer-gameplay en coöp-missies en nog veel meer. Verder wordt de uitstekende hommage aan retro-horror Signalis toegevoegd. Mocht je van de klassiekers, zoals Resident Evil en Silent Hill, houden, dan is dit een must-play. Verder wordt de PlayStation Plus-opstelling verrijkt met een ware Day One-toevoeging in de vorm van de friendslop-game Big Walk. Voor de duidelijkheid, dit is het volledige overzicht:

  • Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4
  • Big Walk | PS5
  • Signalis | PS4

PlayStation Plus augustus 2026 games

Vanaf 6 augustus 2026 is het daarnaast mogelijk om via PlayStation Plus het MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Pack binnen te halen. Ideaal als je van plan bent de game aan te schaffen, want met deze bonus claim je vijf avatars en in-game Result Screen Character Poses van twintig personages. Ben je tevreden met de line-up van deze maand? Laat het vooral even weten!

Bron: PlayStation Blog
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5236 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dying Light 2
Dying Light 2

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Techland

Uitgever

Techland

Release

4 februari 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl6 Combo Juggler
4 uur geleden

Tof DL2 stond op mn wishlist dus dat is lekker. Ook door deze tekst nieuwsgierig naar Signalis.

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl7 Checkpoint Jeugd
6 uur geleden

Erg leuke franchise, deel 2 is wel wat teveel gericht op RPG wat mij betreft, maar the beast maakt dat meer dan goed 💪

0
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