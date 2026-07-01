Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

PlayStation Plus-games van juli 2026 brengt Modern Warfare 3

Door Bram Noteboom

De maandelijkse PlayStation Plus Essential-games voor juli 2026 zijn zojuist door Sony Interactive Entertainment onthuld. Check hier de line-up!

Het is misschien qua timing niet helemaal gunstig, aangezien PlayStation nogal ter sprake komt in de recente berichtgeving, maar de show must go on en dus ook de games voor PlayStation Plus. Vanaf 7 juli 2026 worden er drie games vrijgegeven voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Of je nou trek hebt in een grote triple-A shooter of liever met een intiemer RPG-avontuur aan de gang gaat: er is voor ieder wat wils. Lees hier het overzicht:

  • Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle | PS5, PS4
  • For the King II | PS5, PS4
  • CrossCode | PS5, PS4

PlayStation Plus games juli 2026

Vallen deze games bij jou in de smaak? Laat het ons gerust weten.

Bron: PlayStation Blog
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)
Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)

Reviewscore

2,5/5

Ontwikkelaar

Sledgehammer Games

Uitgever

Activision Blizzard

Release

10 november 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 dagen geleden om 10:21

Ik zeg niet dat het perse slechte games zijn maar ze zijn overal al weggegeven of te spelen op andere abos.

Iedereen moet zelf weten maar dit soort abonnementen zijn gewoon ruk en semi verplicht

1
Avatar TheMorry
TheMorry
lvl5 Thread Hunter
3 dagen geleden om 23:17 bewerkt

Meh maandje voor mij.

1
Avatar JJ90
JJ90
lvl6 Combo Juggler
3 dagen geleden om 22:04

CrossCode is een waanzinnig goede indie-RPG met een verassend goed verhaal, toffe puzzels en uitstekende combat. Ik heb er destijds zo'n 40 uur ingestopt voordat ik het einde had gehaald. Ik hoop van harte dat meer mensen de game proberen!

1
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 dagen geleden om 21:26

For The King 1 was ooit eens gratis op Epic Games, heel moelijk maar heb er toch wel van genoten. Als de 2de net zo goed is, dan raad ik hem zeker aan!

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 18:51

Ewww, hou die MW3 maar. Had gehoord dat die echt bizar slecht was (de campaign, multiplayer boeit me niet.. Dus misschien is die het wel waard voor mensen?).

CrossCode is een SUPER toffe game. Die moet je gespeeld hebben als je ook maar iets geeft om dat genre. Dikke aanrader us 👍🏻

2
Avatar Kowailean
Kowailean
lvl4 Reply Goblin
3 dagen geleden om 18:24

Eerste maand in een hele lange tijd dat er niks voor mij bij zit

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord