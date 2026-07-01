PlayStation Plus-games van juli 2026 brengt Modern Warfare 3
De maandelijkse PlayStation Plus Essential-games voor juli 2026 zijn zojuist door Sony Interactive Entertainment onthuld. Check hier de line-up!
Het is misschien qua timing niet helemaal gunstig, aangezien PlayStation nogal ter sprake komt in de recente berichtgeving, maar de show must go on en dus ook de games voor PlayStation Plus. Vanaf 7 juli 2026 worden er drie games vrijgegeven voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Of je nou trek hebt in een grote triple-A shooter of liever met een intiemer RPG-avontuur aan de gang gaat: er is voor ieder wat wils. Lees hier het overzicht:
- Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle | PS5, PS4
- For the King II | PS5, PS4
- CrossCode | PS5, PS4
Vallen deze games bij jou in de smaak? Laat het ons gerust weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Ik zeg niet dat het perse slechte games zijn maar ze zijn overal al weggegeven of te spelen op andere abos.
Iedereen moet zelf weten maar dit soort abonnementen zijn gewoon ruk en semi verplicht
Meh maandje voor mij.
CrossCode is een waanzinnig goede indie-RPG met een verassend goed verhaal, toffe puzzels en uitstekende combat. Ik heb er destijds zo'n 40 uur ingestopt voordat ik het einde had gehaald. Ik hoop van harte dat meer mensen de game proberen!
For The King 1 was ooit eens gratis op Epic Games, heel moelijk maar heb er toch wel van genoten. Als de 2de net zo goed is, dan raad ik hem zeker aan!
Ewww, hou die MW3 maar. Had gehoord dat die echt bizar slecht was (de campaign, multiplayer boeit me niet.. Dus misschien is die het wel waard voor mensen?).
CrossCode is een SUPER toffe game. Die moet je gespeeld hebben als je ook maar iets geeft om dat genre. Dikke aanrader us 👍🏻
Eerste maand in een hele lange tijd dat er niks voor mij bij zit