PlayStation Plus-games van juli 2026 brengt Modern Warfare 3

De maandelijkse PlayStation Plus Essential-games voor juli 2026 zijn zojuist door Sony Interactive Entertainment onthuld. Check hier de line-up!

Het is misschien qua timing niet helemaal gunstig, aangezien PlayStation nogal ter sprake komt in de recente berichtgeving, maar de show must go on en dus ook de games voor PlayStation Plus. Vanaf 7 juli 2026 worden er drie games vrijgegeven voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Of je nou trek hebt in een grote triple-A shooter of liever met een intiemer RPG-avontuur aan de gang gaat: er is voor ieder wat wils. Lees hier het overzicht:

Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle | PS5, PS4

For the King II | PS5, PS4

CrossCode | PS5, PS4

Vallen deze games bij jou in de smaak? Laat het ons gerust weten.