The Last Caretaker komt naar Xbox Game Pass

In 2025 lanceerde The Last Caretaker in early access op Steam. De game is lovend ontvangen, waarbij de gemiddelde gebruikersscore als ‘Heel Positief’ is bestempeld. De game komt spoedig uit early access en verschijnt gelijktijdig op Xbox Series.

In de lente van 2027 lanceert The Last Caretaker als 1.0-release. De game heeft inmiddels meerdere grote updates gekregen, maar komt na anderhalf jaar eindelijk uit early access. Dat doet de game met een knal, want naast de pc-release verschijnt de game ook op Xbox Series. Dat niet alleen: de game lanceert tevens via Xbox Game Pass!

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Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar The Last Caretaker verschijnt in de lente van 2027 als 1.0-release voor Xbox Series en pc.