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gamescom 2026

The Last Caretaker komt naar Xbox Game Pass

Door Rudy Wijnberg
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In 2025 lanceerde The Last Caretaker in early access op Steam. De game is lovend ontvangen, waarbij de gemiddelde gebruikersscore als ‘Heel Positief’ is bestempeld. De game komt spoedig uit early access en verschijnt gelijktijdig op Xbox Series.

In de lente van 2027 lanceert The Last Caretaker als 1.0-release. De game heeft inmiddels meerdere grote updates gekregen, maar komt na anderhalf jaar eindelijk uit early access. Dat doet de game met een knal, want naast de pc-release verschijnt de game ook op Xbox Series. Dat niet alleen: de game lanceert tevens via Xbox Game Pass!

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Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar The Last Caretaker verschijnt in de lente van 2027 als 1.0-release voor Xbox Series en pc.

Bron: Channel37
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2569 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Last Caretaker
The Last Caretaker

Ontwikkelaar

Channel37 Ltd

Uitgever

Channel37 Ltd

Release

6 november 2025

Platforms

PC
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