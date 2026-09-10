The Last Caretaker komt naar Xbox Game Pass
In 2025 lanceerde The Last Caretaker in early access op Steam. De game is lovend ontvangen, waarbij de gemiddelde gebruikersscore als ‘Heel Positief’ is bestempeld. De game komt spoedig uit early access en verschijnt gelijktijdig op Xbox Series.
In de lente van 2027 lanceert The Last Caretaker als 1.0-release. De game heeft inmiddels meerdere grote updates gekregen, maar komt na anderhalf jaar eindelijk uit early access. Dat doet de game met een knal, want naast de pc-release verschijnt de game ook op Xbox Series. Dat niet alleen: de game lanceert tevens via Xbox Game Pass!
Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar The Last Caretaker verschijnt in de lente van 2027 als 1.0-release voor Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Preview
Preview: The Last Caretaker - Een oceaan vol herinneringen
Tijdens gamescom mocht Claudia aan de slag met een demo van The Last Caretaker, die ze na haar speelsessie toch wel erg hoog op de verlanglijst heeft...0 reacties
-
Trailer
Red de mensheid met alledaagse klusjes in The Last Caretaker
Zin in wat alledaagse en minder alledaagse klusjes? In The Last Caretaker doen we precies dat! Wel met een doel, jij als robot moet namelijk de mensheid...0 reacties