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The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert-tour komt naar Europa

Door Bram Noteboom
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Gedurende The Legend of Zelda 40th Anniversary-stream werd meer onthuld over de Concert-tour die wordt gegeven. Ook in Europa mogen we van de muziek genieten, al is het nog niet bekend welke landen in aanmerking komen.

The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert-tour begint uiteraard in Japan. Vanaf 23 januari 2027 gaat de show van start in Tokyo en de tour wordt opgevolgd in Fukuoka, Hokkaido, Kyoto en Kanagawa. In februari 2027 gaat men verder in Noord-Amerika en vanaf 3 april 2027 arriveert de Nintendo-entourage in Londen. Ze hebben tot 13 mei 2027 de tijd om in Europa te vertoeven, voordat ze weer verkassen naar Australië, maar het is dus nog niet bekend in welke landen binnen Europa de concerten nog meer worden gegeven.

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The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct Concert tour Europa

Sta jij open om zowel de klassieke als nieuwe soundtracks van The Legend of Zelda live te beluisteren? Laat het ons gerust weten!

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5435 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Tan-chanNL
Tan-chanNL
lvl4 Reply Goblin
52 minuten geleden

Gaaf! Ben ooit in één dag op en neer naar Parijs gereden voor een Zelda-concert. Paar jaar later kwamen ze gewoon in Amsterdam, die ook maar meegepakt. Heb hier wel weer zin in!

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Hier ga ik sowieso heen

1
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