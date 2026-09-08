Gedurende The Legend of Zelda 40th Anniversary-stream werd meer onthuld over de Concert-tour die wordt gegeven. Ook in Europa mogen we van de muziek genieten, al is het nog niet bekend welke landen in aanmerking komen.

The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert-tour begint uiteraard in Japan. Vanaf 23 januari 2027 gaat de show van start in Tokyo en de tour wordt opgevolgd in Fukuoka, Hokkaido, Kyoto en Kanagawa. In februari 2027 gaat men verder in Noord-Amerika en vanaf 3 april 2027 arriveert de Nintendo-entourage in Londen. Ze hebben tot 13 mei 2027 de tijd om in Europa te vertoeven, voordat ze weer verkassen naar Australië, maar het is dus nog niet bekend in welke landen binnen Europa de concerten nog meer worden gegeven.

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