The Mound: Omen of Cthulhu krijgt creepy launch trailer
De tijd is aangebroken om je angsten onder ogen te zien (lees: helemaal kapot te knallen): The Mound: Omen of Cthulhu is vanaf nu verkrijgbaar en daar hoort uiteraard een actievolle launch trailer bij!
The Mound: Omen of Cthulhu is nu uit!
In het geval dat je nog niet van deze game hebt gehoord: The Mound: Omen of Cthulhu is een coöperatieve shooter die gebaseerd is op de creepy verhalen van H.P. Lovecraft. Je maakt deel uit van een groep ontdekkingsreizigers op een onbekend continent. Er zijn heel wat schatten te vinden... maar de tocht is niet zonder gevaren! Heel wat monsterlijke gedrochten willen het jou moeilijk maken, dus goed teamwork is belangrijk als je in leven wilt blijven! De trailer heeft heel wat beelden in petto; bekijk hem hieronder.
The Mound: Omen of Cthulhu is nu uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
-
Trailer
The Mound: Omen of Cthulhu sluit Nacon Connect af
De Nacon Connect-presentatie werd vandaag afgesloten met een uitgebreide gameplay showcase van The Mound: Omen of Cthulhu, waarin we zien hoe een run...1 reactie
-
Gameplay
Streamers be streamers in The Mound: Omen of Cthulhu trailer
Friend or foe? In The Mound: Omen of Cthulhu is dat altijd de vraag. Met vier spelers begeven we ons in een vervloekte jungle, maar wat is echt en wat...2 reacties
-
Trailer
Nacon toont meer van co-op horrorgame The Mound: Omen of Cthulhu
Nacon en ACE Team zijn te gast tijdens de Xbox Partner Preview 2025. Ze komen langs met bloeddorstige co-op gameplaybeelden van The Mound: Omen of Cthulhu.0 reacties
-
Trailer
The Mound: Omen of Cthulhu brengt horror in Lovecraft-stijl
De first-person co-op survivalgame The Mound: Omen of Cthulhu is de tweede game met Cthulhu in de hoofdrol die voorbij kwam tijdens Nacon Connect 2025.0 reacties