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The Mound: Omen of Cthulhu krijgt creepy launch trailer

Door Simon Verbeke
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De tijd is aangebroken om je angsten onder ogen te zien (lees: helemaal kapot te knallen): The Mound: Omen of Cthulhu is vanaf nu verkrijgbaar en daar hoort uiteraard een actievolle launch trailer bij!

The Mound: Omen of Cthulhu is nu uit!

In het geval dat je nog niet van deze game hebt gehoord: The Mound: Omen of Cthulhu is een coöperatieve shooter die gebaseerd is op de creepy verhalen van H.P. Lovecraft. Je maakt deel uit van een groep ontdekkingsreizigers op een onbekend continent. Er zijn heel wat schatten te vinden... maar de tocht is niet zonder gevaren! Heel wat monsterlijke gedrochten willen het jou moeilijk maken, dus goed teamwork is belangrijk als je in leven wilt blijven! De trailer heeft heel wat beelden in petto; bekijk hem hieronder.

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The Mound: Omen of Cthulhu is nu uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Ace Team
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 15 reviews 272 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot The Mound: Omen of Cthulhu
The Mound: Omen of Cthulhu

Ontwikkelaar

Ace Team

Uitgever

Nacon

Release

15 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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