The Mound: Omen of Cthulhu krijgt creepy launch trailer

De tijd is aangebroken om je angsten onder ogen te zien (lees: helemaal kapot te knallen): The Mound: Omen of Cthulhu is vanaf nu verkrijgbaar en daar hoort uiteraard een actievolle launch trailer bij!

The Mound: Omen of Cthulhu is nu uit!

In het geval dat je nog niet van deze game hebt gehoord: The Mound: Omen of Cthulhu is een coöperatieve shooter die gebaseerd is op de creepy verhalen van H.P. Lovecraft. Je maakt deel uit van een groep ontdekkingsreizigers op een onbekend continent. Er zijn heel wat schatten te vinden... maar de tocht is niet zonder gevaren! Heel wat monsterlijke gedrochten willen het jou moeilijk maken, dus goed teamwork is belangrijk als je in leven wilt blijven! De trailer heeft heel wat beelden in petto; bekijk hem hieronder.

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The Mound: Omen of Cthulhu is nu uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.