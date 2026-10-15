There Are No Ghosts at the Grand krijgt nieuwe trailer
Friday Sundae heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor There Are No Ghosts at the Grand, een avonturengame waarin je een oud hotel opknapt en spoken bestrijdt. De game krijgt in oktober een demo tijdens Steam Next Fest.
In There Are No Ghosts at the Grand erf je een vervallen hotel op het Engelse platteland. Overdag herstel je het gebouw en geef je de kamers een opknapbeurt. Zodra de nacht valt, krijg je te maken met spoken en andere bovennatuurlijke dreigingen. Je moet dus niet alleen zorgen dat het hotel er weer netjes uitziet, maar ook zien te overleven. Daarbij krijg je hulp van een kat met een scherpe tong en een pratend stuk gereedschap. Het verhaal draait om een mysterie met invloeden uit de horror van H.P. Lovecraft. De nieuwe trailer laat gameplay zien uit de demo die spelers later deze maand kunnen uitproberen. De demo verschijnt in oktober tijdens Steam Next Fest en geeft spelers alvast de kans om zelf met het hotel aan de slag te gaan.
There Are No Ghosts at the Grand verschijnt in december in Early Access op Steam en Xbox. Een releasedatum voor de volledige versie is nog niet bekendgemaakt.
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