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Galaxies Showcase oktober 2026

There Are No Ghosts at the Grand krijgt nieuwe trailer

Door Claudia Tjia
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Friday Sundae heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor There Are No Ghosts at the Grand, een avonturengame waarin je een oud hotel opknapt en spoken bestrijdt. De game krijgt in oktober een demo tijdens Steam Next Fest.

In There Are No Ghosts at the Grand erf je een vervallen hotel op het Engelse platteland. Overdag herstel je het gebouw en geef je de kamers een opknapbeurt. Zodra de nacht valt, krijg je te maken met spoken en andere bovennatuurlijke dreigingen. Je moet dus niet alleen zorgen dat het hotel er weer netjes uitziet, maar ook zien te overleven. Daarbij krijg je hulp van een kat met een scherpe tong en een pratend stuk gereedschap. Het verhaal draait om een mysterie met invloeden uit de horror van H.P. Lovecraft. De nieuwe trailer laat gameplay zien uit de demo die spelers later deze maand kunnen uitproberen. De demo verschijnt in oktober tijdens Steam Next Fest en geeft spelers alvast de kans om zelf met het hotel aan de slag te gaan.

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There Are No Ghosts at the Grand verschijnt in december in Early Access op Steam en Xbox. Een releasedatum voor de volledige versie is nog niet bekendgemaakt.

Bron: Galaxies Showcase
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 225 reviews 3478 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot There Are No Ghosts at the Grand
There Are No Ghosts at the Grand

Ontwikkelaar

Friday Sundae

Uitgever

Friday Sundae

Release

December 2026

Platforms

PC
XBS
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