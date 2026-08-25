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gamescom 2026

There Are No Ghosts at the Grand opent diens deuren in december

Door Bram Noteboom
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There Are No Ghosts at the Grand maakt een grandioze opkomst tijdens gamescom Opening Night Live met een trailer en nieuws over de releasedatum.

Met de kat in het fietsenbakkie en een muzikaal achtergrondmuziekje worden we wederom warm gemaakt voor de aanstaande indiegame. There Are No Ghosts at the Grand is een unieke mix van 'House Flipper'-simulatie en spookachtige detective-gameplay. Ontwikkelaar Friday Sundae noemt het zelf een musical met Lovecraftiaanse invloeden en restaurateur-mechanics. Is dit de ideale mix van genres voor jou? Dan heb je geluk, want de Early Access-release laat niet lang meer op zich wachten.

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There Are No Ghosts at the Grand is beschikbaar in Early Access vanaf december 2026. De titel lanceert via pc, Xbox Series X|S en Game Pass.

Bron: Opening Night Live
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5366 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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There Are No Ghosts at the Grand

Ontwikkelaar

Friday Sundae

Uitgever

Friday Sundae

Release

18 juli 1905

Platforms

PC
XBS
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