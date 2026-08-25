There Are No Ghosts at the Grand opent diens deuren in december
There Are No Ghosts at the Grand maakt een grandioze opkomst tijdens gamescom Opening Night Live met een trailer en nieuws over de releasedatum.
Met de kat in het fietsenbakkie en een muzikaal achtergrondmuziekje worden we wederom warm gemaakt voor de aanstaande indiegame. There Are No Ghosts at the Grand is een unieke mix van 'House Flipper'-simulatie en spookachtige detective-gameplay. Ontwikkelaar Friday Sundae noemt het zelf een musical met Lovecraftiaanse invloeden en restaurateur-mechanics. Is dit de ideale mix van genres voor jou? Dan heb je geluk, want de Early Access-release laat niet lang meer op zich wachten.
There Are No Ghosts at the Grand is beschikbaar in Early Access vanaf december 2026. De titel lanceert via pc, Xbox Series X|S en Game Pass.
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