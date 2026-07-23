Tripwire Interactive blijft sleutelen aan hun coöperatieve zombie-shooter. Ditmaal brengen ze Killing Floor 3 Season 4 – Operation: Shadow Hunter uit.

Ondanks de ruige launch van de nog ruigere FPS-game geeft de Amerikaanse ontwikkelaar niet op. Killing Floor 3 Season 4 – Operation: Shadow Hunter valt nu te spelen en komt gepaard met een zogeheten 'Free Weekend' van 23 t/m 26 juli 2026. Oftewel je kan gratis de game oppakken en de nodige uren erin steken. Operation: Shadow Hunter voegt een hoop nieuwe content toe waar fans al een tijdje op wachten. Denk hierbij aan een nieuwe eindbaas in de vorm van Dr. Moorcroft, de uitdagende moeilijkheidsgraad Suicidal die valt tussen 'Hard' en 'Hell-on-Earth', de geliefde perk Gunslinger, een nieuwe survival-map genaamd Oil Rig en een hele lading aan wapens, gear en cosmetische items.

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Killing Floor 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.