Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Tripwire Interactive geeft niet op en brengt Killing Floor 3 Operation: Shadow Hunter uit

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Tripwire Interactive blijft sleutelen aan hun coöperatieve zombie-shooter. Ditmaal brengen ze Killing Floor 3 Season 4 – Operation: Shadow Hunter uit.

Ondanks de ruige launch van de nog ruigere FPS-game geeft de Amerikaanse ontwikkelaar niet op. Killing Floor 3 Season 4 – Operation: Shadow Hunter valt nu te spelen en komt gepaard met een zogeheten 'Free Weekend' van 23 t/m 26 juli 2026. Oftewel je kan gratis de game oppakken en de nodige uren erin steken. Operation: Shadow Hunter voegt een hoop nieuwe content toe waar fans al een tijdje op wachten. Denk hierbij aan een nieuwe eindbaas in de vorm van Dr. Moorcroft, de uitdagende moeilijkheidsgraad Suicidal die valt tussen 'Hard' en 'Hell-on-Earth', de geliefde perk Gunslinger, een nieuwe survival-map genaamd Oil Rig en een hele lading aan wapens, gear en cosmetische items.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Killing Floor 3 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Tripwire Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5207 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Killing Floor 3
Killing Floor 3

Reviewscore

2,5/5

Ontwikkelaar

Tripwire Interactive

Uitgever

Tripwire Interactive

Release

24 juli 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord