Unicorn Overlord-regisseur onthult nieuwe RPG DAWNGAZER
Monochrome Corporation en Good Smile Company hebben DAWNGAZER aangekondigd. De nieuwe actie-RPG verschijnt in 2028 voor pc via Steam, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.
DAWNGAZER is de debuutgame van IGNISPHERE Studio, een nieuwe ontwikkelstudio onder leiding van Takafumi Noma. Die naam kan een belletje doen rinkelen bij fans van Vanillaware, want Noma was de regisseur en character designer van Unicorn Overlord. Daarnaast werkte hij mee aan games als 13 Sentinels: Aegis Rim, Dragon’s Crown Pro en Odin Sphere Leifthrasir. In maart 2025 vertrok hij bij Vanillaware, waarna hij onder Monochrome Corporation aan nieuwe projecten begon. Veel details over DAWNGAZER zijn er nog niet. De teaser toont vooral een middeleeuwse fantasystad, een eerste blik op de personages en een voorproefje van de tekenstijl. De muziek wordt verzorgd door Yoshimi Kudo, die eerder werkte aan Unicorn Overlord en Elden Ring.
De game is onderdeel van een groter nieuw IP genaamd IGNISPHERE. Daarmee willen Monochrome Corporation en Good Smile Company een originele fantasywereld opbouwen met verschillende landen en rassen. DAWNGAZER wordt de eerste game binnen dat project, maar het moet daar niet bij blijven. De wereld van IGNISPHERE wordt ook uitgebreid met onder meer figures en meerdere light novel-projecten van Kadokawa. Monochrome Corporation is betrokken bij zowel games als anime-productie. Het bedrijf werkte eerder aan de tactical RPG Grand Kingdom en recentere projecten als Dusk Index: Gion en SaGa Frontier 2 Remastered. Ook dook de naam op bij anime-series als Witch Hat Atelier en Medalist.
Voorlopig blijft DAWNGAZER dus nog behoorlijk mysterieus, maar de combinatie van een Vanillaware-veteraan, een nieuwe fantasywereld en de duidelijke focus op art direction maakt dit er alvast eentje om in de gaten te houden. Zeker als je na Unicorn Overlord nog niet klaar was met prachtig getekende fantasywerelden.
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Ga ik een oogje op houden. Toevallig unicorn overlord een paar maanden geleden uitgespeeld en dat vond ik wel echt een dikke game.
Dus ben benieuwd! 👌🏻
Nice, ik ben benieuwd! Unicorn Overlord vond ik erg goed en 13 Sentinels: Aegis Rim ben ik ook langzaam tussen andere games door aan 't spelen.