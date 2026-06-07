Until Then krijgt deze maand Afterimages uitbreiding
In 2024 bracht Maximum Entertainment Until Then uit en deze werd ontzettend goed ontvangen. Nu is er aangekondigd dat het verhaal een vervolg krijgt met de komst van de uitbreiding Afterimages.
Uitgever Maximum Entertainment heeft goed nieuws te melden rondom de goed ontvangen game Until Then. Allereerst kan de game op zeer korte termijn een uitbreiding tegemoet zien in de vorm van Afterimages. Deze dlc voegt twee nieuwe hoofdstukken toe aan het verhaal, waarbij thema's als rouw, herinneringen en verlies worden aangestipt. Sofia en Mark zijn nog steeds de centrale personen in dit verlengstuk. Until Then verscheen op 25 juni 2024 en staat op Steam te boek als Overwhelmingly Positive. Of Afterimages dit succes kan voortzetten, weten we binnenkort. In het kielzog van de Afterimages dlc, brengt Maximum Entertainment ook nog een fysieke versie van Until Then uit. Hier zit de aankomende Afterimages content ook bij inbegrepen.
De Afterimages uitbreiding laat niet lang meer op zich wachten, want vanaf 18 juni 2026 is deze te verkrijgen voor pc, PlayStation 5, Nintendo Switch en Xbox Series X|S. De fysiek versie van de game is vanaf 3 september 2026 verkrijgbaar en bevat eveneens de Afterimages uitbreiding.
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