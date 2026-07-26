Veelbesproken Warner Bros. overname tot 2027 on hold
Het is minder goed nieuws voor Paramount Skydance, maar voor vele anderen komt het als een geschenk uit de hemel. De overname van Warner Bros. door Paramount Skydance - waarbij een slordige 110 miljard dollar gemoeid gaat - staat voorlopig on hold.
Met voorlopig bedoelen we tot 1 juni 2027, tenzij een rechter eerder uitspraak doet in de zaak die momenteel loopt. Sinds de monsterovername wereldkundig is gemaakt heeft de Amerikaanse schrijversgilde (Writers Guild of America) aangegeven ernstige bedenkingen te hebben bij de ontwikkeling, waarbij het beargumenteert dat de fusie verstrekkende gevolgen kan hebben voor zowel film- en televisiemakers als de consument. Twaalf Amerikaanse staten (Californië, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon en Washington) deelden dat sentiment, waarna diverse rechtszaken zijn gestart. De kans dat een rechter eerder uitspraak doet is aanwezig, maar als we uit mogen gaan van soortgelijke zaken, is die kans vrij klein.
De ontwikkeling volg vrijwel direct na de kortstondig ingelaste pauze die recentelijk door een federale rechter is opgelegd, waarbij de partijen werd medegedeeld dat de overname tot 3 augustus moest worden gepauzeerd. Daar komt met een beetje pech dus zo'n tien maanden extra wachttijd bovenop. Dat is extra duur grapje van zeven miljoen dollar voor Paramount Skydance, gezien dat bedrag aan Warner Bros. betaald moet worden als de overname niet voor 30 september 2026 afgerond is.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Het beste zou gewoon zijn dat Warner Bros zijn eigen ding blijft.
Één ding weet ik wel zeker als Netflix om een of andere reden weer in de race zou komen en WB overneemt dan zullen de bioscopen dat heel erg hard gaan voelen en veel regisseurs die hun films graag in de bioscoop willen hebben, hoeven dan niet meer bij WB aan te kloppen. Voor die regisseurs blijven enkel Universal, Disney en Sony over.