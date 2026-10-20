Waveling Island mixt monsters vangen met landbouw op een eiland

In Waveling Island vang je vreemde wezens, ga je op avontuur en bouw je aan je eigen tropische thuis. De pixelart-game combineert het verzamelen van monsters met realtime gevechten, quests en het bouwen van je eigen eiland.

Na een schipbreuk spoel je aan op een tropisch eiland, met alleen je rugzak. Het eiland zit vol Wavelings, mysterieuze wezens die je kunt vangen, trainen en inzetten in gevechten. Je trekt eropuit om materialen te verzamelen, opdrachten uit te voeren en nieuwe gebieden te ontdekken. De Wavelings lopen vrij rond op het eiland. Je hoeft dus niet te wachten op random encounters of een apart gevechtsscherm. Zie je een wezen dat je wilt vangen, dan loop je eropaf en ga je de strijd aan. De gevechten in Waveling Island verlopen in realtime. Je team bestaat uit vijf Wavelings die zelf vechten terwijl jij bepaalt wanneer ze aanvallen. Tijdens een gevecht vult een balk zich, waarna je een aanval kunt kiezen. Elk wezen kan tot acht aanvallen leren, die je zelf kunt kiezen. Zo kun je een team bouwen dat past bij jouw speelstijl. Je kunt gebruikmaken van typevoordelen, maar ook proberen om met één vaste tactiek te winnen. Als je een wild wezen genoeg verzwakt, kun je proberen het met een net te vangen. Sommige Wavelings verschijnen alleen bij bepaalde weersomstandigheden of op specifieke momenten van de dag. Andere zijn zeldzaam of sterker dan de wezens die je overdag tegenkomt. Het loont dus om goed te plannen voordat je op pad gaat.

Naast het vangen van wezens draait Waveling Island om het opbouwen van je eigen plek op het eiland. Je verzamelt materialen en gebruikt die om spullen te maken, bloemen te planten en huizen te bouwen. Ook kun je je thuis versieren en onderdak bieden aan andere eilandbewoners. Zij hebben eigen verhalen, geheimen en opdrachten voor je. Door ze te helpen, verdien je unieke voorwerpen, uitrusting en decoraties. De game bevat een volledige campagne met een hoofdverhaal en zijmissies. Je keuzes hebben invloed op de scenario's die je tegenkomt. Je mag ook op je eigen tempo spelen, zonder steeds een doel na te jagen.

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Waveling Island verschijnt in 2027 voor Xbox Series en pc. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.