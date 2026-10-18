XBOX zet in op fysieke games
Het gerucht dat XBOX fysieke media blijft ondersteunen wordt door het bedrijf zelf nu kracht bijgezet. Het Amerikaanse bedrijf heeft een vacature uitgezet voor een Games Supply Strategist die de lancering van fysieke games moet faciliteren.
Sony PlayStation gaf eerder dit jaar te kennen dat vanaf 2028 geen fysieke PlayStation-games meer worden verkocht. Deze beslissing kwam het bedrijf op ontzettend veel kritiek te staan, iets dat XBOX vanaf de zijlijn nauwlettend in de gaten hield. Eerder ging al het gerucht dat XBOX hierdoor zich juist wel wil richten op het uitbrengen van fysieke games en dat wordt nu bevestigd op de vacaturepagina van XBOX. Het bedrijf is namelijk naarstig op zoek naar een Games Supply Strategist.
In de vacature staat te lezen dat de Games Supply Strategist verantwoordelijk is voor het coördineren van fysieke XBOX-games over alle platformen. Daarbij moet de nieuwe aanwinst voor XBOX ook zorgdragen voor het beheren van de productie en het distribueren gedurende de levenscycli van de games. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de verkoopcijfers van de games in kwestie. Dat XBOX deze vacature heeft geplaatst zegt wel iets over de toekomstvisie die het bedrijf erop nahoudt als het aankomt op het aanbieden van fysieke games.
Wat vind jij van de strategie van XBOX om nu juist in te zetten op fysieke verkopen?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Ze zijn gek als ze het niet doen. Dit is hun kans om goodwill te tonen. Ze hebben nogal wat in te halen.
Maar zorg wel dat je consoles betaalbaar zijn en dat is nog steeds niet het geval. Daar moet echt iets in verandert worden anders koopt nog geen hond een Xbox.
Dat is 10 -0 voor xbox voor next gen is een goede zet van hun. Mijn volgende console word voor het eerst een xbox sinds ps1
Als de volgende Xbox fysieke games ondersteund en de PS6 hun beslissing niet heeft terug gedraaid zal mijn keuze snel gemaakt worden, die paar Playstation exclusives kan ik vast wel missen. (Of ik koop op het einde nog een PS6 wanneer er genoeg exclusives zijn die ik wil spelen).
Heel mooi maar dit is nog geen bevestiging dat de Helix een discdrive krijgt. Al denk ik dat de kans wel groot is dat dat gaat gebeuren. Heel simpel, ik koop gewoon dan de nieuwe Xbox voor multiplatformtitels. Nintendo er nog bij en Playstation, geen idee. Denk dat het na de PS5 periode dan eindigt bij me.
Los van alles, Xbox levert sowieso prima consoles. Ik heb ze allemaal gehad en bezit nu nog een Series X en dat ding werkt zo goed. Niks mis mee en hun franchises zijn ook prima.
Ach Xbox.. een week om weer van koers te veranderen is een week niet geleefd.
Nu nog zorgen dat de nieuwe Xbox een betaalbaar product wordt en er voldoende studios blijven om games te ontwikkelen.
Als dat echt waar is, ga ik misschien een Xbox kopen. Nooit gedacht dat dat ooit nog zou gebeuren
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