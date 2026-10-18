XBOX zet in op fysieke games

Het gerucht dat XBOX fysieke media blijft ondersteunen wordt door het bedrijf zelf nu kracht bijgezet. Het Amerikaanse bedrijf heeft een vacature uitgezet voor een Games Supply Strategist die de lancering van fysieke games moet faciliteren.

Sony PlayStation gaf eerder dit jaar te kennen dat vanaf 2028 geen fysieke PlayStation-games meer worden verkocht. Deze beslissing kwam het bedrijf op ontzettend veel kritiek te staan, iets dat XBOX vanaf de zijlijn nauwlettend in de gaten hield. Eerder ging al het gerucht dat XBOX hierdoor zich juist wel wil richten op het uitbrengen van fysieke games en dat wordt nu bevestigd op de vacaturepagina van XBOX. Het bedrijf is namelijk naarstig op zoek naar een Games Supply Strategist.

In de vacature staat te lezen dat de Games Supply Strategist verantwoordelijk is voor het coördineren van fysieke XBOX-games over alle platformen. Daarbij moet de nieuwe aanwinst voor XBOX ook zorgdragen voor het beheren van de productie en het distribueren gedurende de levenscycli van de games. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de verkoopcijfers van de games in kwestie. Dat XBOX deze vacature heeft geplaatst zegt wel iets over de toekomstvisie die het bedrijf erop nahoudt als het aankomt op het aanbieden van fysieke games.

Wat vind jij van de strategie van XBOX om nu juist in te zetten op fysieke verkopen?