Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

16-bit klassieker Terranigma kent voor het eerst wereldwijde release

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Clear River Games sleutelt aan het 16-bit proefstuk Terranigma. Voor het eerst sinds 1995 is de geliefde JRPG-klassieker terug en ditmaal vindt de release plaats over de gehele wereld.

Liefhebbers van old-school titels kennen de naam Terranigma geheid. Oorspronkelijk werd deze titel gemaakt door de ontwikkelaar Quintet voor de Super Nintendo Entertainment System (SNES) met mangatekenaar Kamui Fujiwara als een van de belangrijkste designers. Clear River Games brengt de game terug naar de moderne tijd en zorgt er ditmaal voor dat de titel over de gehele wereld aan te schaffen valt. De ontwikkelaar geeft aan dat Terranigma alles al had: soepele gameplay, gewaagde thema's, uitzonderlijke muziek, sterk designwerk...maar nu moest men nog de mogelijkheid krijgen om de game ook daadwerkelijk te spelen. Met deze moderne re-release hoopt Clear River Games deze wens te doen vervullen. Reken dus ook op moderne features, zoals snellere menu's, meer opties om op te slaan, een terugspoel-mechanic, hogere resolutie en nog veel meer.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Terranigma is beschikbaar vanaf 14 januari 2027 voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Heb jij de originele SNES-versie nog ergens liggen? Laat het gerust weten!

Bron: Clear River Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5511 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Terranigma
Terranigma

Ontwikkelaar

Clear River Games, Quintet

Uitgever

Clear River Games

Release

14 januari 2027

Platforms

PC
SNES
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar smartgaming
smartgaming
lvl1 Press Start
1 uur geleden

Terranigma is voor mij echt jeugd sentiment game ik had hem vroeger gespeeld op de SNES, en ik de re release dan ook echt spelen, hopelijk wordt hij goed verkocht en gespeeld, en ik hoop ook op re releases van ILLUSION OF TIME en SOUL BLAZER
IK BEN EEN 36 JAAR OUDE GAMER

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Ik had hier nog niet eerder van gehoord, maar het ziet er wel uit als iets wat ik leuk ga vinden. 16-bit games hebben sowieso een streepje voor bij mij 😂.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord