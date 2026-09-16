Clear River Games sleutelt aan het 16-bit proefstuk Terranigma. Voor het eerst sinds 1995 is de geliefde JRPG-klassieker terug en ditmaal vindt de release plaats over de gehele wereld.

Liefhebbers van old-school titels kennen de naam Terranigma geheid. Oorspronkelijk werd deze titel gemaakt door de ontwikkelaar Quintet voor de Super Nintendo Entertainment System (SNES) met mangatekenaar Kamui Fujiwara als een van de belangrijkste designers. Clear River Games brengt de game terug naar de moderne tijd en zorgt er ditmaal voor dat de titel over de gehele wereld aan te schaffen valt. De ontwikkelaar geeft aan dat Terranigma alles al had: soepele gameplay, gewaagde thema's, uitzonderlijke muziek, sterk designwerk...maar nu moest men nog de mogelijkheid krijgen om de game ook daadwerkelijk te spelen. Met deze moderne re-release hoopt Clear River Games deze wens te doen vervullen. Reken dus ook op moderne features, zoals snellere menu's, meer opties om op te slaan, een terugspoel-mechanic, hogere resolutie en nog veel meer.

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Terranigma is beschikbaar vanaf 14 januari 2027 voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Heb jij de originele SNES-versie nog ergens liggen? Laat het gerust weten!