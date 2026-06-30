Anomalith trailer focust zich op het intrigerende verhaal

Dit najaar brengt ontwikkelaar Furyu hun nieuwste game uit, Anomalith. Het wordt een third-person shooter met (psychologische) horrorelementen en een ietwat vreemd en intrigerend verhaal.

Wat is Anomalith?

In Anomalith speel je als Reona Minazuki die op zoek moet gaan naar een vermiste vriendin van haar. Ze moet hiervoor op onderzoek gaan in zogenaamde 'Anomaly Zones', plaatsen waar allerlei vreemde creaturen ronddwalen en waar de normale wetten van de natuur niet altijd kloppen. De gameplay doet wat denken aan Resident Evil, maar dan met een meer futuristisch sausje. Bekijk hieronder een trailer:

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Anomalith verschijnt op 29 oktober voor de PlayStation 5, Switch 2 en pc.