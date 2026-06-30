Anomalith trailer focust zich op het intrigerende verhaal
Dit najaar brengt ontwikkelaar Furyu hun nieuwste game uit, Anomalith. Het wordt een third-person shooter met (psychologische) horrorelementen en een ietwat vreemd en intrigerend verhaal.
Wat is Anomalith?
In Anomalith speel je als Reona Minazuki die op zoek moet gaan naar een vermiste vriendin van haar. Ze moet hiervoor op onderzoek gaan in zogenaamde 'Anomaly Zones', plaatsen waar allerlei vreemde creaturen ronddwalen en waar de normale wetten van de natuur niet altijd kloppen. De gameplay doet wat denken aan Resident Evil, maar dan met een meer futuristisch sausje. Bekijk hieronder een trailer:
Anomalith verschijnt op 29 oktober voor de PlayStation 5, Switch 2 en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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