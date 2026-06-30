Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Anomalith trailer focust zich op het intrigerende verhaal

Door Simon Verbeke

Dit najaar brengt ontwikkelaar Furyu hun nieuwste game uit, Anomalith. Het wordt een third-person shooter met (psychologische) horrorelementen en een ietwat vreemd en intrigerend verhaal.

Wat is Anomalith?

In Anomalith speel je als Reona Minazuki die op zoek moet gaan naar een vermiste vriendin van haar. Ze moet hiervoor op onderzoek gaan in zogenaamde 'Anomaly Zones', plaatsen waar allerlei vreemde creaturen ronddwalen en waar de normale wetten van de natuur niet altijd kloppen. De gameplay doet wat denken aan Resident Evil, maar dan met een meer futuristisch sausje. Bekijk hieronder een trailer:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Anomalith verschijnt op 29 oktober voor de PlayStation 5, Switch 2 en pc.

Bron: Furyu
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Anomalith
Anomalith

Ontwikkelaar

-

Uitgever

-

Release

29 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
4 dagen geleden om 17:37

Krijg steeds vaker deze foutmelding te zien op de website als er een youtube video embedded is "Afspelen wordt niet ondersteund op dit apparaat."

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord