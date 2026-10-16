Bekijk nu 007 First Light in actie op Nintendo Switch 2
Eerder deze week wist IO Interactive een datum op de Nintendo Switch 2-release van 007 First Light te plakken. Gelukkig hebben we niet lang hoeven wachten op de officiële gameplaybeelden. IOI heeft namelijk een lekkere trailer van 007 First Light in elkaar gezet waarin de ontwikkelaar ook nog eens een exclusieve Nintendo Switch 2-pre-orderbonus bekendmaakt.
Heb jij jezelf ervan weten te weerhouden om 007 First Light te spelen op andere devices omdat je op de Nintendo Switch 2-versie wacht? Goed nieuws. De game verschijnt op 18 maart 2027 voor de hybride console van Nintendo. Mochten de beelden je aanstaan, dan is het nu mogelijk om een pre-order te plaatsen. Doe je dat, dan krijg je toegang tot de unieke GoldenEye-outfit.
Ga jij 007 First Light halen voor Nintendo Switch 2? De game verschijnt op 18 maart 2027 en kent een adviesprijs van € 69,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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007 First Light - PS5
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007 First Light - Xbox Series X
007 First Light - Incl. Deluxe Upgrade Pack - Nintendo Switch 2
Sony PS5 DualSense® Wireless-Controller – 007 First Light Limited Edition
007: First Light Xbox Series X
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Trailer
Releasedatum Nintendo Switch 2-versie 007: First Light aan het licht gebracht
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IO Interactive verzet flink wat werk om 007 First Light naar Switch 2 te krijgen. De game moet draaien op een stabiele 30 fps met de nodige concessies.14 reacties
Wat heb ik genoten van deze game zeg! Story was wel wat aan de korte kant maar heb er genoeg plezier uit gehaald. Ook leuk dat die naar de switch komt!
Ziet er opzich best prima uit, maar het gaat vooral om de performance en daar twijfel ik nog aan.
Hitman WoA op de Switch 2 draait ook nog steeds niet geweldig. Hoewel het wel beter is dan toen bij de release.
Deze dev heeft het nog niet echt voor elkaar op de Switch 2.
Echt een van de leukste games van dit jaar, genoeg JB games die in het verleden matig waren maar gelukkig ook een aantal top en deze behoort daarbij. Sterker, na GoldenEye is dit veruit de beste Bondgame.
Ben benieuwd of ze voor Switch 2 concessies hebben moeten doen maar het ziet er goed uit.
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