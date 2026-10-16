Bekijk nu 007 First Light in actie op Nintendo Switch 2

Eerder deze week wist IO Interactive een datum op de Nintendo Switch 2-release van 007 First Light te plakken. Gelukkig hebben we niet lang hoeven wachten op de officiële gameplaybeelden. IOI heeft namelijk een lekkere trailer van 007 First Light in elkaar gezet waarin de ontwikkelaar ook nog eens een exclusieve Nintendo Switch 2-pre-orderbonus bekendmaakt.

Heb jij jezelf ervan weten te weerhouden om 007 First Light te spelen op andere devices omdat je op de Nintendo Switch 2-versie wacht? Goed nieuws. De game verschijnt op 18 maart 2027 voor de hybride console van Nintendo. Mochten de beelden je aanstaan, dan is het nu mogelijk om een pre-order te plaatsen. Doe je dat, dan krijg je toegang tot de unieke GoldenEye-outfit.

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Ga jij 007 First Light halen voor Nintendo Switch 2? De game verschijnt op 18 maart 2027 en kent een adviesprijs van € 69,99.