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Bekijk nu 007 First Light in actie op Nintendo Switch 2

Door Rudy Wijnberg
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Eerder deze week wist IO Interactive een datum op de Nintendo Switch 2-release van 007 First Light te plakken. Gelukkig hebben we niet lang hoeven wachten op de officiële gameplaybeelden. IOI heeft namelijk een lekkere trailer van 007 First Light in elkaar gezet waarin de ontwikkelaar ook nog eens een exclusieve Nintendo Switch 2-pre-orderbonus bekendmaakt.

Heb jij jezelf ervan weten te weerhouden om 007 First Light te spelen op andere devices omdat je op de Nintendo Switch 2-versie wacht? Goed nieuws. De game verschijnt op 18 maart 2027 voor de hybride console van Nintendo. Mochten de beelden je aanstaan, dan is het nu mogelijk om een pre-order te plaatsen. Doe je dat, dan krijg je toegang tot de unieke GoldenEye-outfit.

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Ga jij 007 First Light halen voor Nintendo Switch 2? De game verschijnt op 18 maart 2027 en kent een adviesprijs van € 69,99.

Bron: IO Interactive
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2792 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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007 First Light

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

IO Interactive

Uitgever

IO Interactive

Release

27 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Wat heb ik genoten van deze game zeg! Story was wel wat aan de korte kant maar heb er genoeg plezier uit gehaald. Ook leuk dat die naar de switch komt!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Ziet er opzich best prima uit, maar het gaat vooral om de performance en daar twijfel ik nog aan.

Hitman WoA op de Switch 2 draait ook nog steeds niet geweldig. Hoewel het wel beter is dan toen bij de release.

Deze dev heeft het nog niet echt voor elkaar op de Switch 2.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Echt een van de leukste games van dit jaar, genoeg JB games die in het verleden matig waren maar gelukkig ook een aantal top en deze behoort daarbij. Sterker, na GoldenEye is dit veruit de beste Bondgame.

Ben benieuwd of ze voor Switch 2 concessies hebben moeten doen maar het ziet er goed uit.

0
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