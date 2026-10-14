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Releasedatum Nintendo Switch 2-versie 007: First Light aan het licht gebracht

Door Bram Noteboom
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Tijdens IGN Fall Fan Fest 2026 is de Nintendo Switch 2-releasedatum van 007: First Light vrijgegeven. Dit werd bekendgemaakt aan de hand van een flitsende gameplaytrailer vol met beelden van de Switch 2-versie.

IO Interactive heeft er langer aan moeten sleutelen dan voorheen gedacht, maar het is bijna zover. Op 18 maart 2027 wordt 007: First Light uitgegeven op de Nintendo Switch 2. Spelers kunnen nu een pre-order plaatsen en wanneer ze dat doen, krijgen ze gratis de 'Goldeneye Suit' op de koop toe. Verder bevat 007: First Light voor de Switch 2 de content van de Deluxe Edition. Verwacht dus de basegame gepaard met vier Deluxe Outfits, het Agent's Mark-pistool en het gouden Gleaming Pack. Hieronder zie je hoe James Bond zich vrij voortbeweegt op de hybride console van Nintendo, zowel in docked- als handheld-modus:

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007: First Light is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: IGN
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5673 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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007 First Light

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

IO Interactive

Uitgever

IO Interactive

Release

27 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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