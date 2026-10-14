Releasedatum Nintendo Switch 2-versie 007: First Light aan het licht gebracht
Tijdens IGN Fall Fan Fest 2026 is de Nintendo Switch 2-releasedatum van 007: First Light vrijgegeven. Dit werd bekendgemaakt aan de hand van een flitsende gameplaytrailer vol met beelden van de Switch 2-versie.
IO Interactive heeft er langer aan moeten sleutelen dan voorheen gedacht, maar het is bijna zover. Op 18 maart 2027 wordt 007: First Light uitgegeven op de Nintendo Switch 2. Spelers kunnen nu een pre-order plaatsen en wanneer ze dat doen, krijgen ze gratis de 'Goldeneye Suit' op de koop toe. Verder bevat 007: First Light voor de Switch 2 de content van de Deluxe Edition. Verwacht dus de basegame gepaard met vier Deluxe Outfits, het Agent's Mark-pistool en het gouden Gleaming Pack. Hieronder zie je hoe James Bond zich vrij voortbeweegt op de hybride console van Nintendo, zowel in docked- als handheld-modus:
007: First Light is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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007 First Light - PS5
007 First Light – Legacy Edition - PS5
007 First Light - Xbox Series X
007 First Light - Incl. Deluxe Upgrade Pack - Nintendo Switch 2
Sony PS5 DualSense® Wireless-Controller – 007 First Light Limited Edition
007: First Light Xbox Series X
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Trailer
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