Speel nu gratis de intromissie van 007 First Light

Nog niet aan 007 First Light toegekomen, maar wil je wel alvast een beginnetje maken? Speel dan nu gratis de intromissie middels het zogeheten 'Free Starter Pack'.

De James Bond-game is een groot succes voor ontwikkelaar IO Interactive, maar dat wil niet zeggen dat ze hun inspanningen staken om nieuwe spelers aan te trekken. De gamemaker komt met het 'Free Starter Pack' op de proppen. Via deze weg kunnen nieuwelingen voor gratis en niets de allereerste missie van de game ervaren, zodat je kan zien hoe het origineverhaal van de superspion, die in het begin nog functioneert als een doodnormale soldaat, vorm wordt gegeven. PlayStation Plus Premium-leden krijgen daar bovenop nog toegang tot een trial die een uur aan gameplay van de third-person actiegame biedt.

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007 First Light is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S. De Nintendo Switch 2-versie van 007 First Light verschijnt op 18 maart 2027.