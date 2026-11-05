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Speel nu gratis de intromissie van 007 First Light

Door Bram Noteboom
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Nog niet aan 007 First Light toegekomen, maar wil je wel alvast een beginnetje maken? Speel dan nu gratis de intromissie middels het zogeheten 'Free Starter Pack'.

De James Bond-game is een groot succes voor ontwikkelaar IO Interactive, maar dat wil niet zeggen dat ze hun inspanningen staken om nieuwe spelers aan te trekken. De gamemaker komt met het 'Free Starter Pack' op de proppen. Via deze weg kunnen nieuwelingen voor gratis en niets de allereerste missie van de game ervaren, zodat je kan zien hoe het origineverhaal van de superspion, die in het begin nog functioneert als een doodnormale soldaat, vorm wordt gegeven. PlayStation Plus Premium-leden krijgen daar bovenop nog toegang tot een trial die een uur aan gameplay van de third-person actiegame biedt.

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007 First Light is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S. De Nintendo Switch 2-versie van 007 First Light verschijnt op 18 maart 2027.

Bron: IO Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5804 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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007 First Light

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

IO Interactive

Uitgever

IO Interactive

Release

27 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Le_Nutz
Le_Nutz
lvl7 Checkpoint Jeugd
32 minuten geleden

Nice! Voor iedereen die nog twijfelt: doen! Errug vermakelijke game!

1
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl10 Deel van het meubilair
48 minuten geleden

@Bram Goeie tip, ik wilde al een keer kijken of deze game mij ligt!

0
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