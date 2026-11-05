Speel nu gratis de intromissie van 007 First Light
Nog niet aan 007 First Light toegekomen, maar wil je wel alvast een beginnetje maken? Speel dan nu gratis de intromissie middels het zogeheten 'Free Starter Pack'.
De James Bond-game is een groot succes voor ontwikkelaar IO Interactive, maar dat wil niet zeggen dat ze hun inspanningen staken om nieuwe spelers aan te trekken. De gamemaker komt met het 'Free Starter Pack' op de proppen. Via deze weg kunnen nieuwelingen voor gratis en niets de allereerste missie van de game ervaren, zodat je kan zien hoe het origineverhaal van de superspion, die in het begin nog functioneert als een doodnormale soldaat, vorm wordt gegeven. PlayStation Plus Premium-leden krijgen daar bovenop nog toegang tot een trial die een uur aan gameplay van de third-person actiegame biedt.
007 First Light is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S. De Nintendo Switch 2-versie van 007 First Light verschijnt op 18 maart 2027.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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007 First Light - PS5
007 First Light – Legacy Edition - PS5
007 First Light - Xbox Series X
007 First Light - Incl. Deluxe Upgrade Pack - Nintendo Switch 2
Sony PS5 DualSense® Wireless-Controller – 007 First Light Limited Edition
007: First Light Xbox Series X
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