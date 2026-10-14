Beleef de emotionele verhalen van cryptiden in We Don't Exist
We Don't Exist is een emotionele, verhalende avonturengame over de verhalen achter de vele cryptiden. Check hier de trailer en maak kennis met de kleurrijke cast aan mysterieuze personages!
Je kent ze vast wel: de cryptiden. Van de Jersey Devil tot het Monster van Loch Ness, deze magische schepsels zijn gehuld in mysterie, geruchten en mythologie. In We Don't Exist komen ze juist in de spotlight te staan. Niet als monsters, maar als daadwerkelijke personen. Je speelt als je eigen personage en je wordt meegenomen naar een parallel universum die wordt bewoond door wezens die niet horen te bestaan. Terwijl je deze onwerkelijke locatie verkent en tegelijkertijd connecties maakt met alle 'urban legends', begint een complot zich te ontvouwen die een gevaar vormt voor zowel het parallel universum als je eigen thuiswereld. Het is dan aan jou, en de vrienden die je onderweg maakt, om de waarheid te achterhalen, voordat het te laat is. Benieuwd geworden? Kijk dan hieronder vooral de eerste trailer:
We Don't Exist is in ontwikkeling voor de pc.
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