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Beleef de emotionele verhalen van cryptiden in We Don't Exist

Door Bram Noteboom
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We Don't Exist is een emotionele, verhalende avonturengame over de verhalen achter de vele cryptiden. Check hier de trailer en maak kennis met de kleurrijke cast aan mysterieuze personages!

Je kent ze vast wel: de cryptiden. Van de Jersey Devil tot het Monster van Loch Ness, deze magische schepsels zijn gehuld in mysterie, geruchten en mythologie. In We Don't Exist komen ze juist in de spotlight te staan. Niet als monsters, maar als daadwerkelijke personen. Je speelt als je eigen personage en je wordt meegenomen naar een parallel universum die wordt bewoond door wezens die niet horen te bestaan. Terwijl je deze onwerkelijke locatie verkent en tegelijkertijd connecties maakt met alle 'urban legends', begint een complot zich te ontvouwen die een gevaar vormt voor zowel het parallel universum als je eigen thuiswereld. Het is dan aan jou, en de vrienden die je onderweg maakt, om de waarheid te achterhalen, voordat het te laat is. Benieuwd geworden? Kijk dan hieronder vooral de eerste trailer:

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We Don't Exist is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: Versiris
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5667 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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We Don't Exist

Ontwikkelaar

Versiris

Uitgever

Versiris

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
4 uur geleden

Mooie titel wel. The Rock is er immers ook van overtuigd dat de kans groter is dat we niet bestaan dan dat we wel bestaan 😛

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